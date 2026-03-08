VL: RW hadert mit Chancenverwertung Darmstädter Verbandsligist lässt beste Gelegenheiten aus und verliert / Langstadt treibt Aufholjagd mit Sieg voran von Oliver Strerath · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Chancenwucher: Emin Aykir (rechts) erzielte zwar in dieser Szene den 1:1-Ausgleich für RW Darmstadt gegen Pars Neu-Isenburg (links Torwart Yannick Zummack). Doch die Rot-Weißen ließen eine Vielzahl bester Möglichkeiten aus und verloren in der Fußball-Verbandsliga prompt mit 2:3. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. So kann es weitergehen. Die SG Langstadt/Babenhausen hat auch ihr zweites Spiel nach der Winterpause gewonnen und treibt ihre Aufholjagd am Tabellenende der Verbandsliga Süd voran. RW Darmstadt dagegen ging dagegen leer aus und steckt im Mittelmaß der Tabelle fest. Schlusslicht FCA Darmstadt war spielfrei.

Dominik Lohrer haderte. „Mit diesen Chancen müssen wir das Spiel einfach gewinnen. Umso bitterer ist es, dass wir mit leeren Händen dastehen. Es ist einfach ein bisschen Sand im Getriebe bei uns aktuell – vor allem bei der Chancenwertung, das ist das große Problem", sagte der Darmstädter Trainer. Er sprach damit vor allem die erste Hälfte an, in der seine Mannschaft durch Lauris Schneider-Sanchez, Emin Aykir und Florian Zorn „fünf Hundertprozentige" hatte. Diese aber nicht nutzte. „Es darf zur Pause einfach nicht 0:1 stehen", so Lohrer. In Rückstand waren die Rot-Weißen in der ausgeglichenen Partie gegen „einen sehr starken Gegner" durch einen abgefälschten Schuss von Kays Iraqi (42.) geraten. Nach der Pause legten die Gastgeber mit großer Entschlossenheit los und wurden dafür mit dem Ausgleich von Aykir (49.) belohnt. Doch Pars schlug zurück, ging durch ein Strafstoßtor (68.) von Ilyass Mirroche erneut Führung, ehe Haris Jakubovic (71.) auf 3:1 erhöhte. Darmstadt steckte aber nicht auf. Mehr als der Anschlusstreffer von Luka Konjicija (82.) sprang aber nicht heraus. „Wir müssen uns endlich mal belohnen für unseren Einsatz", sagte Lohrer. Mit Treffern, die zu Punkten führen. Für die SG Langstadt kann das nur „der Anfang sein"