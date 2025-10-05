VL: RW Darmstadt hin und her gerissen nach dem Remis

Darmstadt. RW Darmstadt musste sich in der Verbandsliga mit einem Remis begnügen, verteidigte dadurch zumindest für den Moment die Tabellenspitze. Aufsteiger SG Langstadt jubelte nach einem späten Treffer dagegen über einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. In diesem steckte Schlusslicht FCA Darmstadt gegen Seligenstadt die nächste Niederlage – diesmal blieb gegen die Sportfreunde alles ruhig.

Dabei war die Partie gut losgegangen für die Gastgeber, die durch Valentin Schweickert (7.) früh in Führung gingen. Danach wurden aber die Gäste stärker und drehten durch Luca Kaiser (15.) und Simon Katich (35.) das Spiel. Nach der Pause steigerten sich wiederum die Rot-Weißen, die prompt wieder vorne lagen – Patrick Bohn (50./Foulelfmeter) und Robin Schwarz (58.) trafen. Doch wieder konterten die Gäste durch Katich (74.), der zum Endstand traf.

Der Plan ging nicht auf. Die Rot-Weißen wollten mit einem Sieg dafür sorgen, auch nach dem kommenden, spielfreien Wochenende für sie an der Tabellenspitze zu stehen. Dort stehen sie aktuell zwar noch, Verfolger DJK Bad Homburg (zwei Zähler weniger) könnte aber dann vorbeiziehen.

Dominik Lohrer war hin und her gerissen, wie er mit dem Remis umgehen sollte. "Es war mehr drin. Aber unter dem Strich ist das Ergebnis auch okay", sagte der RW-Trainer, der in der Pause nach der bisher „schlechtesten Halbzeit“ seines Teams laut geworden war. "Das hat auch Wirkung gezeigt. Dann haben wir aber nach dem 3:2 leider wieder nachgelassen", meinte Lohrer, der aber auch sagte: "Wir haben mit 26 Punkten bisher ein erstes Top-Drittel der Saison gespielt." Absolut. Deshalb sind die Rot-Weißen auch Tabellenführer.

Daniele Toch geht, kommt und trifft zum Sieg

Die SG sicherte sich durch das Tor von Daniele Toch (90.+5) in der Nachspielzeit drei wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Dabei hatte es im Aufsteigerduell nach schwacher erster Hälfte nach einer Nullnummer ausgesehen – doch dann schlug Toch zu. Ausgerechnet Toch.

Der Routinier hatte die Partie begonnen, war zur Pause aber ausgewechselt worden. In der 88. Minute wurde Toch dann wieder eingewechselt. SG-Trainer Max Martin, der seinen ersten Sieg mit den Langstädtern feierte, bewies also ein glückliches Händchen.

"Der Gedanke war da, Daniele nach seiner Auswechslung noch einmal spät zu bringen", sagte SG Sportdirektor Toni Coppolecchia. Auch wegen seiner Torgefährlichkeit. Und der Schachzug ging auf. So freuten sich die Langstädter aufgrund der zweiten Hälfte mit großen Chancen in der Schlussphase über einen verdienten Sieg. "Auch wenn es vom Zeitpunkt des Tores glücklich war", so Coppolecchia: "Aber dieser Sieg ist überlebenswichtig für uns." Der Sieg zeigte dem Aufsteiger, dass etwas geht in der Liga.

FCA Darmstadt zeigt bei Niederlage Charakter