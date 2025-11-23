VL: Rückschlag für Flockenbach nach Siegesserie

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach musste sich nach sechs gewonnenen Spielen in Folge wieder geschlagen geben. Bei der 0:1-Heimniederlage am Samstag gegen die DJK Sportfreunde Bad Homburg waren die Gastgeber über weite Strecken das aktivere Team, die Gäste jedoch cleverer - und genau davor hatte SVU-Trainer Lukas Cambeis gewarnt.

Die Erfahrung zeichne Bad Homburg aus, sagte der Coach. Und so waren die Gäste nach ihrer Führung kurz vor der Pause durch Jassine Sekkali defensiv auch sattelfest. Flockenbach drängte mit Wiederanpfiff auf den Ausgleich, war weiter spielbestimmend mit mehr Ballbesitz, kam aber nicht durch. Glück hatten die Flockenbacher, dass Yildirimoglu bei einer der wenigen Bad Homburger Chancen den Pfosten traf (80). SVU-Torwart Marcel Petrinec verletzte sich in der Nachspielzeit, nachdem er mit nach vorne gegangen war, und musste ausgewechselt werden. Der Keeper hatte sich schon vor zwei Wochen gegen Langen eine Gehirnerschütterung zugezogen.





