VL: Rot-Weiß ist auf Revanche aus

Gibt die Richtung vor: Trainer Dominik Lohrer strebt mit RW Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga Süd einen Sieg gegen Pars Neu-Isenburg an. (Archivfoto) Foto: Thomas Zöller

Darmstadt (ost). Darmstadt. Da war doch was. Im Hinspiel steckt RW Darmstadt die erste Niederlage in der Saison der Verbandsliga Süd ein. Nun sind die Rot-Weißen gegen Pars Neu-Isenburg auf Revanche aus. Die SG Langstadt/Babenhausen will im Abstiegskampf auch gegen den Spitzenreiter punkten. Schlusslicht FCA Darmstadt ist am Wochenende spielfrei.

Hinten stand die Null, was gut war. Vorne stand die Null aber auch – und dies gilt es zu verbessern. Nach dem 0:0 in Ober-Roden zum Start der zweiten Saisonhälfte streben die Rot-Weißen nun den ersten Sieg des Jahres an. „Dafür brauchen wir aber mehr Effizienz im Angriff und wieder dieselbe Stabilität in der Abwehr“, sagt RW-Trainer Dominik Lohrer. Allerdings ist er gewarnt vor dem SV Pars, der mit einem 4:2 gegen Seligenstadt loslegte und sich verstärkt habe.

Nichtsdestotrotz, die Darmstädter wollen die drei Punkte. Zumal sie noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen mit den Neu-Isenburgern haben. Damals verloren die Rot-Weißen mit 1:2 – es war die erste Saisonniederlage für das Team aus der Heimstättensiedlung. „Wir sind auf Revanche aus“, kündigt Lohrer an.

Vergangenes Wochenende beim Tabellenletzten. Nun geht es für die Langstädter gegen den Tabellenersten. Nur zu gerne würde die SG den Schwung vom 4:0-Erfolg zuletzt beim FCA Darmstadt nutzen und auch gegen die Frankfurter punkten. „Wenn wir noch was erreichen wollen, müssen wir etwas holen. Ein Punkt wäre gut, drei Punkte noch besser“, sagt SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia. Verständlich. Schließlich stehen die Langstädter auf dem vorletzten Rang, sie brauchen jeden Zähler.

Den Sieg in Arheilgen wiederum „wissen wir einzuordnen und werden das nicht überbewerten“, sagte Coppolecchia weiter: „Wir wissen, dass das am Sonntag gegen die Rot-Weißen eine ganz schwierige Aufgabe wird.“ Allerdings stolperte Frankfurt zuletzt beim 2:2 gegen den FC Kalbach. „Kalbach hat es vorgemacht. Auch wir wollen den Frankfurtern Probleme bereiten“, erklärte Coppolecchia in der Hoffnung, ebenfalls punkten zu können.



