VL: Rot-Weiß Darmstadt kann dem FCA Schützenhilfe leisten

Bittere Partie: RW Darmstadt musste sich im Hinspiel der Verbandsliga gegen den 1. FC Langen nach dem späten Ausgleich mit einem 3:3 begnügen. – Foto: Dirk Affeldt

Darmstadt. Natürlich schauen beide Teams auf sich selbst. Der FCA Darmstadt will in der Verbandsliga Süd gewinnen. RW Darmstadt ebenfalls – und könnte dem Lokalrivalen dabei Schützenhilfe leisten, treffen die Rot-Weißen doch auf einen direkten Konkurrenten der Arheilger im Kampf um den Klassenerhalt.

Die SG Langstadt/Babenhausen ist eine Woche nach dem 5:2-Coup gegen Titelkandidat SV Unter-Flockenbach in der Liga zwar spielfrei, aber dennoch am Ball und zwar in einem besonderen Testspiel: Die SG trifft am Samstag (15 Uhr) auf die chinesische U18-Nationalmannschaft.

Die Arheilger gehen die Partie aufgrund der Aufholjagd im Tabellenkeller dennoch selbstbewusst an. "Wir haben viel Selbstvertrauen getankt zuletzt, müssen gegen Bornheim aber sehr organisiert auftreten", sagt Bergemann. So schwer die Aufgabe auch wird, der FCA muss in seiner Lage eigentlich auch gegen die Frankfurter punkten. "Wir müssen unseren Part erfüllen", so der Trainer: "Und dann auf Schützenhilfe hoffen."

Noch vier Spiele hat der FCA, um den Klassenerhalt zu schaffen. "Wir müssen in diesen Partien das Maximum herausholen", sagt daher Luca Bergemann. Der FCA-Coach fügt jedoch an: "Wir wissen aber, wer bei uns nun vor der Tür steht." Bornheim, das sich mit einer Siegesserie im Titelkampf zurückgemeldet hat und als Dritter nur vier Punkte hinter Tabellenführer SF Seligenstadt liegt.

Rot-Weiß Darmstadt ist auf Wiedergutmachung aus

Diese Schützenhilfe können die Rot-Weißen mit einem Sieg in Langen leisten – der FC liegt drei Punkte vor dem FCA Darmstadt. Was das Team von Dominik Lohrer tun möchte, vor allem aus eigenen Beweggründen. "Es geht um Wiedergutmachung. Für das 1:5 zuvor in Unter-Flockenbach und das Hinspiel", erinnert der RW-Trainer an das 3:3 im ersten Vergleich mit Langen. "Denn das Remis hat uns in eine schwierige Phase manövriert", so Lohrer.

Die Phase haben die Rot-Weißen längst überwunden. Das spielfreie Wochenende zuletzt hat das Team genutzt, um Kräfte zu sammeln. "Jetzt heißt es, wieder in den Rhythmus zu kommen. Denn es geht darum, noch ordentlich zu punkten", so Lohrer. Etwa in Langen. Aus eigenem Interesse, was wiederum den anderen Darmstädtern helfen könnte.





