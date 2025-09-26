VL: Rollen von RW, FCA und Langstadt verteilt

– Foto: mara wolf

Darmstadt. Klare Rollenverteilung in der Verbandsliga Süd: Während Tabellenführer RW Darmstadt als Favorit in seine Partie geht, sind die Kellerkinder SG Langstadt/Babenhausen und FCA Darmstadt klare Außenseiter.

Knapp zwei Wochen, nachdem Max Martin als neuer Trainer der Langstädter seine Arbeit aufgenommen hat, hat ihm die SG nun auch einen Co-Trainer zur Seite gestellt: Florian Pieper. Der 32-Jährige kommt aus Dieburg, bestritt unter anderem insgesamt 177 Spiele in der Regionalliga Bayern für den FC Schweinfurt 05, Viktoria Aschaffenburg und 1860 München. Wie Toni Coppolecchia erklärt, müsse Pieper aus gesundheitlichen Gründen als Spieler aktuell pausieren, entsprechend sei das Coaching in den Blickpunkt gerückt. „Wir waren schon länger im Gespräch. Jetzt hat es für alle Seiten gepasst", sagt der SG-Sportdirektor weiter, der auf den großen Erfahrungsschatz des 32-Jährigen setzt. Bis zuletzt war Pieper übrigens bei den SF Seligenstadt am Ball – und die Sportfreunde sind just am Samstag Gegner des Tabellenvorletzten.

„Das wird ein Vergleich David gegen Goliath“, sagt Coppolecchia: „Aber wir können nur gewinnen und wollen den Favoriten gerne ein bisschen ärgern.“ Zumal die Seligenstädter, einer der Titelkandidaten, erst einmal ihr letztes Spiel abschütteln müssen – am vergangenen Sonntag setzte es ein 1:7 in Bad Homburg. „Die haben sicherlich ordentlich Wut im Bauch“, meint der Sportdirektor. Wut haben aber auch die Langstädter. Denn die Seligenstädter hätten, so der Sportdirektor, die SG angezeigt und auf den Einsatz eines nicht-spielberechtigten Akteurs in der Vorbereitung hingewiesen. Folge war der zweite Abzug von drei Punkten für den Aufsteiger, der zuvor schon drei Zähler wegen fehlenden Unterbaus verloren hatte.

Der Plan ist schnell und einfach erklärt. „Wir wollen den ersten Tabellenplatz verteidigen“, sagt Dominik Lohrer. Heißt, der Trainer will mit den Rot-Weißen auch beim Aufsteiger aus dem Taunus gewinnen und das Konto auf 24 Punkte ausbauen. „Wir sind Favorit, wollen dieser Rolle gerecht werden“, erklärt der Darmstädter Trainer weiter, fügt aber an: „Wir wissen aber auch um die Stärke der Liga.“ Die Rot-Weißen werden Neu-Anspach also mit dem erforderlichen Respekt begegnen, schließlich hat der Aufsteiger immerhin schon zehn Punkte gesammelt. Den Großteil davon allerdings zu Beginn der Saison. So gingen von den vergangenen fünf Spielen vier verloren. Dennoch, Lohrer bleibt respektvoll und sagt: „Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen.“ Gelingt das, geht der Plan auf.