VL-Relegation: Noch alles drin für Fehlheim und Langen

Kampf um den Ball, beide Teams erzielten ein Tor. – Foto: Mara Wolf (Archiv)

Groß-Gerau/Bergstraße. Alles drin ist sowohl für den VfR Fehlheim als auch den 1. FC Langen nach dem 1:1 im Verbandsliga-Relegations-Halbfinal-Hinspiel. Die Fehlheimer legten schon in der 19. Minute vor, doch vier Minuten später glich Curkovic für den FC Langen aus.

„Wir wollten mit einem guten Ergebnis in die Relegation starten, und das ist uns gelungen“, war Sebastian Lindner sowohl mit der Vorstellung seiner Mannschaft wie auch dem Ergebnis zufrieden. Der VfR-Coach hob dabei zum einen das mannschaftlich geschlossene Auftreten seines Teams hervor, zum anderen war er mit der Defensivarbeit zufrieden: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, sicher gestanden und dadurch wenig zugelassen.“ Der VfR benötige einige Minuten, um sich an den großen Sportplatz zu gewöhnen. Nachdem dies gelungen war, war Torjäger Marc Perchner zur Stelle und traf (18.).

Die Freude währte aber nicht lange, nutzen die Gastgeber einen Fehlheimer Ballverlust zu einer schnellen Umschaltaktion und erzielten durch Dominik Curkovic den Ausgleich. Der zweite Abschnitt war von sicher stehenden Hintermannschaften geprägt. Keine Mannschaft wollte zu sehr ins Risiko gehen. Tore: 0:1 Perchner (18.), 1:1 Curkovic (23.). – Schiedsrichter: Appel (Hünfeld). – Zuschauer: 400. – Beste Fehlheimer Spieler: geschlossene Leistung.