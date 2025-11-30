VL: Positives Ende für RW, SG "am Tiefpunkt"

Darmstadt. Beide Teams wollten sich mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause der Verbandsliga Süd verabschieden. Dies gelang aber nur RW Darmstadt mit dem Punktgewinn beim Tabellenzweiten. Die SG Langstadt/Babenhausen steckte dagegen die nächste empfindliche Niederlage ein.

Das Spiel des FCA Darmstadt gegen den SV Unter-Flockenbach wurde aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse in Arheilgen bereits im Vorfeld abgesagt und für den 4. April 2026 neu terminiert. Die ausgefallene Partie des FCA eine Woche zuvor beim FC Neu-Anspach soll am 22. Februar 2026 nachgeholt werden.

Dominik Lohrer musste nicht lange überlegen. „Ja, das war ein positiver Abschluss“, antwortete der Darmstädter Trainer auf die entsprechende Frage: „Denn die Art und Weise, wie wir gespielt und uns ins Spiel reingekämpft haben, hat gestimmt.“ So sprang ein verdienter Punkt beim Namensvetter aus Frankfurt heraus, der als Zweiter (36 Punkte) ganz oben mitmischt. Die Rot-Weißen aus Darmstadt gehen mit 31 Punkten und Rang sechs nicht weit davon in die Winterpause. Und dem Einzug ins Halbfinale des Kreispokals.

In Frankfurt hatten die Darmstädter aber zunächst einmal einen Rückschlag zu verkraften, nachdem Alexander Koziolek (8.) die Gastgeber per Elfmeter in Führung gebracht hatte. Ein Gegentreffer, der Lohrer ärgerte, schließlich hatte Emin Aykir direkt davor die große Chance zur Führung der Gäste. Doch anstatt vorne zu liegen, lagen sie zurück. Den Rückstand steckten die Darmstädter aber weg, kamen immer besser in die Partie. „Nach der Pause waren wir das dominante Team“, sagte Lohrer. Folgerichtig fiel auch der Ausgleich durch Nick Neumann (72.). Und es war durchaus mehr drin. Aykir hatte weitere gute Möglichkeiten. „Wir waren dran, uns hat einfach ein bisschen das Glück gefehlt“, meinte der Coach: „Unter dem Strich geht das Ergebnis aber in Ordnung“.

Im Viertelfinale des Kreispokals hatten die Darmstädter unter der Woche mit 5:1 (3:1) beim Kreisoberligisten Germania Eberstadt gewonnen. Nick Neumann (20./50.) und Donat Talla (29./42./55.) trafen für den Verbandsligisten, Moritz Ruppe (31.) hatte zwischenzeitlich für die Gastgeber auf 1:2 verkürzt. Im Halbfinale sind die Rot-Weißen nun am 12. März bei A-Liga-Spitzenreiter Türk Gücü Darmstadt gefordert. Im zweiten Semifinale erwartet Viktoria Griesheim den Sieger der Partie TSG Wixhausen gegen FCA Darmstadt, die am 5. März nachgeholt wird.

Was ordentlich begann, endete mit einer weiteren herben Enttäuschung für die Langstädter. Und mit der Erkenntnis, dass das Team so keine Chance auf den Klassenerhalt hat. „Wir sind am Tiefpunkt angelangt“, sagte Langstadts Sportdirektor Toni Coppolecchia. So steht der Aufsteiger mit sechs Punkten auf dem vorletzten Platz. Einzig der FCA Darmstadt (5) liegt noch dahinter. Das Spiel war auch ein weiterer Augenöffner. „Trotz der guten ersten Halbzeit sind wir am Ende überrollt worden. Das war ein weiteres Zeichen, dass wir uns in der Winterpause verstärken müssen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben“, meinte Coppolecchia.

Dabei lief es zunächst gar nicht schlecht für die Gäste. Levin Göttmann (13.), Adrian Postall (24.) und Jannik Hessler (31.) hatten gute Chancen zur Führung. Und selbst das 0:0 zur Pause beim Tabellenvierten konnte sich sehen lassen. Doch dann fingen sich die Langstädter durch Jannis Schwarz (49.) das 0:1. Als Simon Felde (58.) den Ausgleich verpasst hatte, nahm das Unheil seinen Lauf für den Aufsteiger. Lukas Knell (70.), Tim Fließ (72.) und Ben Schwarz (74.) erhöhten binnen vier Minuten auf 4:0 für Bornheim. „Nach dem 0:2 sind wir eingebrochen“, sagte Coppolecchia. Alexander Bauscher machte mit dem 0:5 (84.) den Nachmittag, der sich eigentlich gut anließ, für die Langstädter noch bitterer.





