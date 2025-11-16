VL: Pläne des FCA sind schnell hinfällig

Mit vereinten Kräften: In dieser Szene konnten Michael Da Silva Britto (Mitte) und Torwart Kaique Rocha Da Silva vom FCA Darmstadt einen Treffer des SC Dortelweil (links Leon Günther) verhindern. Dreimal gelang dies aber nicht, so verloren die Arheilger die Partie in der Fußball-Verbandsliga. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Die Durststrecke ist beendet. Sechs Mal in Folge hatte Rot-Weiß Darmstadt in der Verbandsliga Süd nicht mehr gewonnen, war so von der Tabellenspitze gefallen. Nun belohnten sich die Darmstädter für eine starke Leistung mit dem Sieg beim direkten Konkurrenten Bad Homburg und meldeten sich in der Spitze zurück. Am Tabellenende steckten Schlusslicht FCA Darmstadt und der Vorletzte SG Langstadt/Babenhausen dagegen deutliche Niederlagen ein.

1. FCA 04 Darmstadt 1. FCA SC Dortelweil Dortelweil 0 3 Abpfiff Was auch immer sich die Arheilger vorgenommen hatten, ihre Pläne waren schnell über den Haufen geworfen. So wollten sie die Partie lange ausgeglichen gestalten, lagen aber bereits nach nicht einmal einer Minute durch den Treffer von Adonai Tsehaye zurück. „Da waren wir gedanklich noch nicht auf dem Platz", sagte FCA-Trainer Luca Bergemann zum frühen Rückstand und fügte an: „Da ist es dann natürlich schwierig, sich an den Matchplan zu halten." Danach war sein Team aber auf Augenhöhe, wenngleich es insgesamt auf beiden Seiten kaum gefährliche Szenen gab.

„In der Halbzeit haben wir dann gesagt, es ist noch nichts verloren – wir versuchen es, aber ohne verrückte Dinge zu machen“, so Bergemann zur Marschroute für den zweiten Abschnitt. Die war dann aber auch schnell hinfällig, nachdem die Gäste durch Dominik Schlatter (49.) wieder zu einem schnellen Treffer gekommen waren. „Das war schon komisch. Das war eigentlich bis dahin ein 50:50-Spiel – aber du liegst 0:2 hinten“, haderte der FCA-Coach, der danach mehr Offensive von seinem Team forderte. Doch mit dem 0:3 durch Marvin Strenger (65.) war alles klar. „Dortelweil hat uns diesmal viel ernster genommen, sehr diszipliniert gespielt“, stellte Bergemann fest und erinnerte an das Hinspiel. In diesem hatte der FCA beim 1:1 seinen ersten Punkt überhaupt in dieser Saison geholt. Diesmal ging das Schlusslicht leer aus. Verschmerzbar, so der Trainer: „Abhaken, wir schauen nach vorne.“ Auf das Spiel beim direkten Konkurrenten FC Neu-Ansbach am kommenden Sonntag. Denn da muss der Plan des FCA aufgehen.

Diesmal lief es wieder für die Rot-Weißen, die zuletzt drei Niederlagen in Folge eingesteckt hatten. „Es tut gut, den Bock umgestoßen zu haben“, sagte RW-Trainer Dominik Lohrer: „Und es war ein verdienter Sieg“. Auch, weil die Gäste dafür sorgten, dass das Pendel in ihre Richtung ausschlug. So brachte Lauris Schneider-Sanchez (20.) die Darmstädter in Führung, für die Emin Aykir (49.) – nach abgelaufener Sperre zurück – kurz nach der Pause erhöhte. Auch als Bad Homburg durch Manziar Namavizadeh (56.) verkürzte, verloren die Gäste nicht den Faden. Im Gegenteil, Aykir (76.) stellte den alten Abstand mit seinem zweiten Treffer wieder her. Doch auch Namavizadeh (83.) traf doppelt und ließ die Gastgeber hoffen. Bis Robin Schwarz (90.) mit dem 4:2 alles klar machte – zuletzt hatten die Rot-Weißen mehrfach durch späte Gegentreffer Punkte gelassen. Nun fiel das Tor auf der richtigen Seite. „Das hat schon Nerven gekostet, das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte Lohrer gleichermaßen erleichtert wie zufrieden: „Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Den Erfolg haben sich die Jungs erarbeitet und verdient.“ Durch den Dreier nach starker Leistung unterstrichen die Rot-Weißen zudem ihre Anwartschaft auf einen Spitzenplatz. Vom Tabellenführer trennen sie aktuell vier Punkte.