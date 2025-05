VL: Pfeddersheimer Höhenflug hält weiterhin an

Pfeddersheim. Die TSG Pfeddersheim ist die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga. Der 3:1 (1:1)-Heimsieg vor mehr als 200 Fans im Uwe-Becker-Stadion gegen den bis dato Tabellenfünften VfB Bodenheim ist nun schon der fünfte Dreier in Folge für das Team von Trainer Marco Streker. Damit hieven sich die Rot-Weißen zumindest vorübergehend aus der breiten, bis zu sechs Clubs umfassenden Abstiegszone und versprühen immer mehr Zuversicht, den Klassenerhalt spätestens nach den beiden restlichen Saisonspielen einzutüten.

Doch zunächst sah es für die Turmstädter ganz und gar nicht nach einem weiteren Erfolgserlebnis aus. Denn die TSG wurde vom Favoriten bereits in der fünften Spielminute kalt erwischt: Eine feine Ballstafette veredelte Mittelfeldspieler Maik Geuder per flachem Drehschuss von der Strafraumkante – 0:1. Und fast hätte die Elf vom Guckenberg noch einen Treffer draufgepackt: Mit Schmackes traf VfB-Torjäger David Vodi, der diesmal im Mittelfeld auflief, aber nur die Latte (12.). Nach etwa 35 Minuten befreiten sich die Gastgeber aber aus ihrer Umklammerung und glichen durch Stürmer Khaled Abou Daya, der zur neuen Saison nach Bodenheim als Spielertrainer wechselt, aus.

Dominanz und späte Entscheidung

Die Pfeddersheimer kamen ebenso schwungvoll aus der Kabine und sollten die Partie bis zum Schlusspfiff weitgehend dominieren. Linksaußen Nico Najda brachte die Rot-Weißen nach einem feinen Querpass von Abou Daya, der überhaupt ein starkes Spiel machte, mit 2:1 in Führung – die Partie war gedreht (50.). Die Nibelungenstädter spielten sich in der schnellen und spielstarken Partie, die sehr fair blieb, weitere gute Torchancen heraus: Erst zielte Mittelfeldspieler Yoel Yilma knapp am VfB-Kasten vorbei (61.), dann blockte die VfB-Abwehr gleich drei Bälle eines einzigen Angriffs erfolgreich ab (71.). Da hatten wohl alle, die es mit der TSG hielten, gleich mehrfach den Torschrei auf den Lippen. Aber auch der Schuss von Rechtsaußen Lion Schubach nach einem tollen Solo des eingewechselten Rodney-Francis Peprah hätte die Entscheidung bedeuten müssen (88.). Die besorgte schließlich Torjäger Abou Daya nach einem klassischen Konter über Kapitän Fabio Schmidt und Peprah in der Nachspielzeit und machte den Deckel drauf (90.+3).

Auf eine Pechsträhne folgte jetzt die Glückssträhne

"Zunächst hatten wir etwas Glück", sagte Abou Daya, der im dritten Spiel hintereinander seine Treffer vier und fünf markierte und auch einmal mehr als Vorbereiter geglänzt hatte, zur Anfangsphase. "Doch dann wurden wir immer besser und haben uns in der Halbzeitpause eingeschworen", sagte der 27-Jährige. "Wir waren froh, dass Khaled nach der schlechten Phase das 1:1 gemacht hat", räumte sein Trainer Marco Streker ein. "Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg verdient", freute sich der 35-Jährige, der festgestellt hatte, dass "wir die Spiele zurzeit immer irgendwie ziehen" und auf eine Pechsträhne die verdiente Glückssträhne gefolgt war. "Wir müssen uns aber weiter zusammenreißen", ist für den TSG-Coach die Mission Klassenerhalt noch nicht beendet. Nur allzu gerne möchte er diese schon an diesem Samstag (15 Uhr) beim FC Basara Mainz erfolgreich abschließen.

TSG Pfeddersheim: Pätzold – Maurer, Herchenhan, Moncada – Öhler – Schubach, F. Schmidt, Yilma (90.+1 Vasic), Najda – Abou Daya, Ilic (85. Peprah).