VL: Opel-Serie reißt recht deftig - 0:4

Rüsselsheim (abi). Nach drei Siegen in Folge gab es im letzten Rundenspiel vor der Winterpause noch eine Niederlage: Mit 0:4 (0:2) mussten sich die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim in der Verbandsliga zuhause dem Tabellenvierten von der DJK-SSG Darmstadt am Ende klar geschlagen geben und fielen auf Platz sieben zurück.
Trainerin Jessica Klement sah „ein starkes Spiel von beiden Seiten, aber wir haben fünf Hundertprozentige nicht genutzt“. Darmstadt zeigte sich effektiver, konnte vier Tore bejubeln. „Das erste war meiner Meinung ein Abseitstor, das letzte fiel nach einem individuellen Fehler von uns.“ Auch wenn ihre Mannschaft ersatzgeschwächt ohne vier Stammspielerinnen antrat, „hätten wir ein Unentschieden erreichen können“, fand Klement. Doch war die Chancenverwertung diesmal zu schwach.
Nun steht den Opel-Frauen zum Jahresabschluss noch ein Einsatz im Regionalpokal Darmstadt bevor. Am 22. November treffen sie im Viertelfinale womöglich erneut auf die DJK-SSG Darmstadt – falls sich diese in der sogenannten Begradigungsrunde am kommenden Samstag gegen den TSV Nieder-Ramstadt durchsetzt.