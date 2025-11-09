– Foto: Dominik Claus

VL: Opel-Serie reißt recht deftig - 0:4 Nach drei Siegen haben die Verbandsliga-Fußballerinnen mal wieder verloren +++ Ganze schlechte Chancenverwertung sorgt dafür, dass die Heimniederlage deftig ausfällt.

Rüsselsheim (abi). Nach drei Siegen in Folge gab es im letzten Rundenspiel vor der Winterpause noch eine Niederlage: Mit 0:4 (0:2) mussten sich die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim in der Verbandsliga zuhause dem Tabellenvierten von der DJK-SSG Darmstadt am Ende klar geschlagen geben und fielen auf Platz sieben zurück.

Trainerin Jessica Klement sah „ein starkes Spiel von beiden Seiten, aber wir haben fünf Hundertprozentige nicht genutzt“. Darmstadt zeigte sich effektiver, konnte vier Tore bejubeln. „Das erste war meiner Meinung ein Abseitstor, das letzte fiel nach einem individuellen Fehler von uns.“ Auch wenn ihre Mannschaft ersatzgeschwächt ohne vier Stammspielerinnen antrat, „hätten wir ein Unentschieden erreichen können“, fand Klement. Doch war die Chancenverwertung diesmal zu schwach. Schnelles Wiedersehen ist im Regionalpokal möglich