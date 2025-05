VL: Opel-Frauen treffen das Tor nicht

Rüsselsheim (abi). Ohne Tore und Punkte kehrten die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim von der DJK-SSG Darmstadt zurück. Mit 0:5 (0:2) mussten sie sich am Samstag dem Tabellenachten klar geschlagen geben.

Der Abstieg aus der Verbandsliga Süd stand für die Opel-Frauen aber bereits vorher fest. „Daher haben wir unsere Verletzten geschont und mit zwei Mädels aus der zweiten Mannschaft gespielt“, berichtete Trainerin Jessica Klement, die zur Leistung ihres Teams erklärte: „Die erste Halbzeit waren wir keine Mannschaft. Das wurde in der zweiten Hälfte besser.“ Doch haperte es an der Chancenverwertung. So wollte den Rüsselsheimerinnen kein Treffer gelingen, während die DJK-SSG ihre 2:0-Führung zur Pause im weiteren Spielverlauf noch auf 5:0 erhöhte.

Tore: 1:0 Angstmann (30.), 2:0 Gavrilovic (32.), 3:0 Kaddouri (74.), 4:0 Abdelfattah (84.), 5:0 Rinker (87.).