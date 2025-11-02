VL: Opel-Frauen schlagen Tabellenführer

Rüsselsheim. Der dritte Sieg in Folge, und jetzt haben sie sogar den Tabellenführer zu Fall gebracht. Es läuft bei den Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Mit dem 2:1 (1:0)-Sieg beim TSV Nieder-Ramstadt, der auf Platz drei zurückgefallen ist, behaupten sie sich weiter unter den Top Fünf.

In Bestbesetzung mit einer starken Jennifer Burkhardt im Tor, wussten sie das gefährliche Spiel von Nieder-Ramstadt über die Flügel sehr gut zu unterbinden. „Unsere Außenverteidigerinnen haben ganz starke Arbeit geleistet“, hob SCO-Trainerin Jessica Klement hervor. „Insgesamt stand die Mannschaft gut.“ So konnten die Opel-Frauen mit einer 1:0-Führung (29.) von Janine Hanke in die Pause gehen und dann mit viel Ballbesitz in der zweiten Halbzeit durch Suzan Pekgüzelyigit auf 2:0 (65.) erhöhen. Das Gegentor fiel in der Nachspielzeit.

Nun würden die Rüsselsheimerinnen auch gerne am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenvierten DJK-SSG Darmstadt im letzten Spiel des Jahres etwas mitnehmen. „Aber das wird richtig schwer“, befürchtet Klement.