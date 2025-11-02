VL: Opel-Frauen schlagen Tabellenführer

Rüsselsheim. Der dritte Sieg in Folge, und jetzt haben sie sogar den Tabellenführer zu Fall gebracht. Es läuft bei den Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Mit dem 2:1 (1:0)-Sieg beim TSV Nieder-Ramstadt, der auf Platz drei zurückgefallen ist, behaupten sie sich weiter unter den Top Fünf.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
In Bestbesetzung mit einer starken Jennifer Burkhardt im Tor, wussten sie das gefährliche Spiel von Nieder-Ramstadt über die Flügel sehr gut zu unterbinden. „Unsere Außenverteidigerinnen haben ganz starke Arbeit geleistet“, hob SCO-Trainerin Jessica Klement hervor. „Insgesamt stand die Mannschaft gut.“ So konnten die Opel-Frauen mit einer 1:0-Führung (29.) von Janine Hanke in die Pause gehen und dann mit viel Ballbesitz in der zweiten Halbzeit durch Suzan Pekgüzelyigit auf 2:0 (65.) erhöhen. Das Gegentor fiel in der Nachspielzeit.
Nun würden die Rüsselsheimerinnen auch gerne am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenvierten DJK-SSG Darmstadt im letzten Spiel des Jahres etwas mitnehmen. „Aber das wird richtig schwer“, befürchtet Klement.
Tore: 0:1 Hanke (29.), 0:2 Pekgüzelyigit (65.), 1:2 Schmidt (90.+2).