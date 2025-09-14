VL: Opel-Frauen holen am Ende doch nur einen Punkt

Die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim können eine zweimalige Führung nicht halten, erreichen trotz einiger personeller Ausfälle einen Punkt gegen Olypmia Lorsch. – Foto: Dominik Claus

Rüsselsheim. Mit 2:1 und 3:2 haben sie vorne gelegen. Doch am Ende mussten sich die Verbandsliga-Spielerinnen des SC Opel Rüsselsheim gegen Olympia Lorsch mit einem 3:3 (2:2) begnügen. Wie Trainerin Jessica Klement meinte, "sind wir einerseits zufrieden, nicht verloren zu haben. Aber auf der anderen Seite war viel mehr drin. Wenn man zweimal führt, hat sich die Mannschaft eher gefühlt, als hätten wir verloren."

Nach zweimaliger Führung fühlt sich 3:3 wie Niederlage an Zu Beginn waren die Opel-Frauen gleich in Rückstand geraten. Doch glich Jessica Losert schnell aus, nutzte einen schönen Diagonalball von Janine Hanke zum 1:1. Kurz darauf traf Hanke selbst nach Zuspiel von Losert zur Führung (14.). Doch kam Lorsch per Foulelfmeter zum 2:2 (35.).