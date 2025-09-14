VL: Opel-Frauen holen am Ende doch nur einen Punkt

Rüsselsheim. Mit 2:1 und 3:2 haben sie vorne gelegen. Doch am Ende mussten sich die Verbandsliga-Spielerinnen des SC Opel Rüsselsheim gegen Olympia Lorsch mit einem 3:3 (2:2) begnügen. Wie Trainerin Jessica Klement meinte, "sind wir einerseits zufrieden, nicht verloren zu haben. Aber auf der anderen Seite war viel mehr drin. Wenn man zweimal führt, hat sich die Mannschaft eher gefühlt, als hätten wir verloren."
Zu Beginn waren die Opel-Frauen gleich in Rückstand geraten. Doch glich Jessica Losert schnell aus, nutzte einen schönen Diagonalball von Janine Hanke zum 1:1. Kurz darauf traf Hanke selbst nach Zuspiel von Losert zur Führung (14.). Doch kam Lorsch per Foulelfmeter zum 2:2 (35.).
Gleich nach Wiederanpfiff legte Jessica Losert wieder vor. Aber nur wenig später musste ihr Team das 3:3 hinnehmen und konnte dann nicht mehr genug Druck entwickeln. "Da hat sich bemerkbar gemacht, dass wir viele Ausfälle hatten. Am Ende hat der Biss gefehlt und vor allem das Zusammenspiel", bedauerte Klement.
Tore: 0:1 Hermann (4.), 1:1 Losert (10.), 2:1 Hanke (14.), 2:2 Kaiser (35./FE), 3:2 Losert (49.), 3:3 Hermann(50.).