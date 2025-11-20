VL: Okriftel will erste Punkte unter neuem Coach, Derby in Hadamar

Das Warten geht weiter: Seit Sascha Amstätter beim FC Germania Okriftel übernommen hat, wartet das Verbandsliga-Kellerkind weiter auf den ersten Punkt unter dem neuen Coach. Klappt's mit einem Heimsieg am Freitagabend gegen Aufsteiger Juno Burg? Am Samstag dann ist Schlusslicht FV Breidenbach an der Reihe und will den Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg nutzen, um auch der SG Walluf ein Bein zu stellen. Ferner sind dann auch der FV Biebrich (gegen Dietkirchen) sowie die Aufstiegsanwärter Rot-Weiß Hadamar und FC Waldbrunn im Derby im Einsatz. Tabellenführer Hornau empfängt sonntags den VfR Limburg. Ferner im Einsatz: TSF Heuchelheim gegen Ederbergland, der SVW gegen Zeilsheim und der Unterbau von Steinbach Haiger II gegen Marburg.