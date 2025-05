VL: Okriftel verliert und stellt sich neu auf

Mohamed Almalqui übernimmt zur kommenden Runde das Traineramt beim Verbandsligisten. Alamlqui stand auch schon im letzten Ligaspiel gegen den FC Cleeberg an der Seitenlinie, wird diese Rolle auch in der nächsten Saison begleiten. In den vergangenen zwei Spielzeiten war Almalqui in der Position als spielender Co-Trainer aktiv. "Wir wünschen Mo einen erfolgreichen Start in seiner neuen Rolle und sind stolz, ihn als neuen Headcoach begrüßen zu dürfen", heißt es in einer Pressemitteilung auf der Homepage des FCO. Komplettiert wird das Trainerteam um Co-Trainer Zakaria Amjahid und Athletiktrainer Mohamed El Yadini.

Von der TuRa Niederhöchstadt kommt Mevlüt Yavuz als neuer sportlicher Leiter zur Germania, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand die Erfolgsgeschichte beim FCO weiterschreiben.