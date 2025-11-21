VL: Okriftel verliert trotz Führung

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel muss weiter auf die ersten Punkte unter dem neuen Trainer Sascha Amstätter warten. Auch im Heimspiel gegen den SSC Juno Burg setzte es eine Niederlage. Nach dem 1:2 beim Tabellenletzten Breidenbach in der vergangenen Woche verlor der Vorletzte der Verbandsliga nun mit 1:3, obwohl die Germania zunächst in Führung ging.

Die Gäste aus Juno Burg erwischten den besseren Start und erspielten sich in den ersten 15 Minuten mehrere klare Möglichkeiten. Okriftel tat sich zunächst schwer, überstand aber die frühe Druckphase. „Wir haben die anfängliche Drangphase der Gäste gut überstanden und konnten dann auch immer mehr am Spiel teilnehmen“, sagte Sportleiter Mevlüt Yavuz. Nach und nach fand die Germania besser ins Spiel und kam schließlich selbst zu Chancen.

In der 32. Minute ging Okriftel schließlich in Führung. Nach Foulspiel an Cedric Siewe Nana verwandelte Luftrim Kodraliu einen Foulelfmeter zum 1:0. Die Freude auf Seite der Gastgeber hielt jedoch nicht lange. Juno Burg schlug nur drei Minuten später zurück und glich zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel bot sich Okriftel dann die große Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen. Luftrim Kodraliu hatte zwei hundertprozentige Chancen, konnte aber keine im Netz unterbringen. „Die muss er machen“, kommentierte Yavuz die vergebenen Möglichkeiten.

Stattdessen kippte das Spiel in die andere Richtung. Juno Burg nutzte defensive Fehler der Germania und drehte die Partie. In der 66. Minute trafen die Gäste zum 1:2, nur drei Minuten später erhöhte Niels Jung auf 1:3. Im Anschluss verpasste der FCO noch ein paar Chancen um noch einmal heranzukommen.