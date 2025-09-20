VL: Okriftel verliert in den Schlussminuten

Nach dem ersten Zähler der Saison beim 1:1 gegen den FC Waldbrunn startete Okriftel mit neuem Selbstvertrauen, geriet aber von Beginn an unter Druck. In den ersten 15 Minuten dominierte Ederbergland klar und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen. Erst danach stabilisierte sich die Defensive der Germania. „Wir haben es dann defensiv gut gemacht und haben wenig zugelassen“, erklärte Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FCO.

Yavuz ärgert sich über Platzverweis

Okriftel agierte über weite Strecken aus einer tiefen Ordnung heraus und setzte auf Konter, kam jedoch zu keiner zwingenden Torchance. In der 60. Minute folgte der nächste Rückschlag. Jannik Kuhn sah nach einem Foulspiel die Rote Karte. „Die Situation entsteht aus einer vorhergehenden Abseitssituation“, haderte Yavuz.

In Unterzahl beschränkte sich Okriftel fast ausschließlich auf Abwehrarbeit. Bis kurz vor Schluss hielt die Defensive stand, dann schlug der Favorit doppelt zu: Zunächst traf Luis Muth in der 89. Minute zum 1:0, in der Nachspielzeit erhöhte Maxim Zich (90.+5.) auf 2:0. „Wenn du nur verteidigst und immer wieder Bälle in deinen Sechzehner fliegen, ist es irgendwann klar, dass einer mal reingeht“, meinte Yavuz nach dem Schlusspfiff.

"Dennoch kann man dem Team keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum Schluss gekämpft und verteidigt", fügte Yavuz an.