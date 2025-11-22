 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Germania Okriftel verlor am Freitagabend gegen Juno Burg mit 1:3.
Germania Okriftel verlor am Freitagabend gegen Juno Burg mit 1:3. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

VL: Okriftel verliert gegen Juno Berg, Derby in Hadamar

Germania holt unter neuem Coach erneut keinen Punkt +++ Hadamar gegen Waldbrunn +++ Legt Breidenbach gegen Walluf nach?

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Das Warten geht weiter: Seit Sascha Amstätter beim FC Germania Okriftel übernommen hat, wartet das Verbandsliga-Kellerkind weiter auf den ersten Punkt unter dem neuen Coach. Auch im Spiel gegen Aufsteiger Juno Berg klappte dies nicht. Das Team verlor mit 1:3. Am Samstag dann ist Schlusslicht FV Breidenbach an der Reihe und will den Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg nutzen, um auch der SG Walluf ein Bein zu stellen. Ferner sind dann auch der FV Biebrich (gegen Dietkirchen) sowie die Aufstiegsanwärter Rot-Weiß Hadamar und FC Waldbrunn im Derby im Einsatz. Tabellenführer Hornau empfängt sonntags den VfR Limburg. Ferner im Einsatz: TSF Heuchelheim gegen Ederbergland, der SVW gegen Zeilsheim und der Unterbau von Steinbach Haiger II gegen Marburg.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 20:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
1
3

Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

Heute, 14:30 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
14:30live

Heute, 16:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
Abgesagt

Heute, 16:30 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
16:30live

Morgen, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
16:00live

Aufrufe: 022.11.2025, 11:14 Uhr
RedaktionAutor