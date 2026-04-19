VL: Okriftel unterliegt im Kellerduell

Simon Müller hielt den FCO mit mehreren Paraden lange Zeit im Spiel. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Im Kellerduell der Verbandsliga musste sich der FC Germania Okriftel beim VfR 07 Limburg mit 2:3 geschlagen geben. Damit unterlag der Vorletzte (16.) dem Drittletzten (15.) in einer Partie zweier Teams, die sich längst mit dem Abstieg abgefunden haben. Okriftel bleibt mit lediglich 13 Punkten abgeschlagen.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start und bestimmten über weite Strecken die Anfangsphase. Vor allem über die Flügel entwickelte Limburg immer wieder Gefahr, die Führung lag früh in der Luft. „Unser Torwart hat uns heute zu Beginn mit mehreren super Paraden im Spiel gehalten“, betonte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz. In der 31. Minute war es dann aber so weit: Michel Davud brachte Limburg folgerichtig mit 1:0 in Führung. "Diese Führung war absolut verdient", urteilte Yavuz.

Die Germania zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und schlug schnell zurück. Jannik Lennart Kuhn erzielte nur sechs Minuten später, nach einer Sandardsituation, den Ausgleich (37.). Kurz darauf bot sich sogar die große Chance zur Führung, doch Mike De Sousa ließ diese Möglichkeit ungenutzt.

Bruch vor der Pause

Kurz vor der Halbzeit geriet Okriftel aus dem Tritt. Ein personeller Rückschlag spielte dabei eine entscheidende Rolle: „Vor der Pause müssen wir leider Elmir Muhic auswechseln, was einen zwischenzeitlichen Bruch in unser Spiel gebracht hat“, erklärte Yavuz. Limburg nutzte diese Phase eiskalt aus. Simon Neugebauer traf in der 44. Minute zum 2:1, ehe David Blecher praktisch mit dem Pausenpfiff auf 3:1 erhöhte (45.).

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. Limburg zog sich zurück und überließ den Gästen zunehmend die Spielkontrolle. „Wir haben in der zweiten Halbzeit mehr den Ball gehabt und uns auch mehrere Chancen herausgespielt“, so Yavuz. Der Anschlusstreffer durch Mike De Sousa in der 80. Minute brachte nochmals Spannung in die Partie. Okriftel drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich.

Chancen zum Ausgleich – aber kein Happy End

Die Germania war nun dem 3:3 näher als Limburg einem weiteren Treffer. Doch die Defensive der Gastgeber hielt stand. „Leider konnte die Limburger Defensive unsere Chancen auf ein 3:3 im eigenen Sechzehner immer im letzten Moment noch verteidigen“, sagte Yavuz. So blieb es beim knappen Heimsieg für Limburg. Trotz der Niederlage zog der sportliche Leiter ein gemischtes Fazit: „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Remis eventuell sogar gerecht gewesen.“