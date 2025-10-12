 2025-10-10T17:03:43.034Z

Cedric Siewe Nana sorgte für Schwung in der guten zweiten Halbzeit des FCO.
Cedric Siewe Nana sorgte für Schwung in der guten zweiten Halbzeit des FCO. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

VL: Okriftel sammelt wichtige Punkte

2:1-Heimsieg gegen den TSF Heuchelheim +++ FCO dreht Rückstand

Main-Taunus. Gegen den TSF Heuchelheim feierte der FC Germania Okriftel den zweiten Sieg der Saison und drehte dabei sogar einen Rückstand (2:1).

Wie gewohnt setzte Okriftel zunächst auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Umschaltmomente. Nach 33 Minuten gingen jedoch die Gäste in Führung, als Joris Erhardt nach einer zum 0:1 traf. Doch die Germania ließ sich davon nicht beeindrucken. „Die Mannschaft ist mittlerweile so gefestigt, dass wir nach dem Rückstand nicht die Köpfe hängen lassen“, sagte Mevlüt Yavuz, der sportliche Leiter des FC Germania.

Nur sieben Minuten später sorgte Yuto Hamazaki nach einem schnellen Angriff für den Ausgleich (40.) und brachte Okriftel zurück ins Spiel. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Heimelf deutlich entschlossener. Okriftel übernahm zunehmend die Kontrolle und spielte mutiger nach vorne. Entscheidenden Anteil daran hatte Einwechselspieler Cedric Siewe Nana, der, wie Yavuz betonte, „ordentlich Betrieb gemacht hat“ und für frischen Schwung sorgte. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Zakaria Amjahid erzielte Luftrim Kodraliu in der 60. Minute den 2:1-Siegtreffer.

In der Schlussphase verteidigte die Germania mit großem Einsatz und brachte den knappen Vorsprung souverän über die Zeit. "Natürlich kommen dann viele Bälle in den Strafraum wo man die Luft anhält, aber wir haben das gut verteidigt", sagte Yavuz, der aufgrund der zweiten Halbzeit einen "verdienten Heimsieg" erlebte.

