VL: Okriftel nutzt Chancenplus nicht

Wieder keine Punkte. Auch in Burg geht der FCO leer aus. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Hessen. Der FC Germania Okriftel steht nach zwei Spieltagen der Verbandsliga Mitte noch ohne Punkt da. Beim Auswärtsspiel bei Juno Burg zeigte der FCO jedoch eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur 0:2-Auftaktniederlage gegen die SG Walluf, belohnt wurde der gute Auftritt am Ende dennoch nicht.

Dabei begann das Spiel aus Sicht der Germania optimal. Aus einer kompakten Defensive heraus lauerte man auf Umschaltmomente und überließ zunächst Juno Burg den Ball. Doch schon in der 7. Spielminute schlug Okriftel eiskalt zu. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte erreichte Cedric Siewe Nana, der sich im Eins-gegen-eins durchsetzte und sicher zum 0:1 für die Germania vollendete. Im Anschluss übernahm Burg weiter die Spielkontrolle, während Okriftel defensiv stabil stand und dennoch die gefährlicheren Aktionen hatte. "Wir haben es heute in der Defensive sehr gut gemacht und vor allem im ersten Durchgang sehr wenig zugelassen", empfand Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter der Germania. Mehrfach tauchten die Gäste vor dem Tor der Hausherren auf, doch entweder fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss oder der starke Burg-Keeper verhinderte den zweiten Treffer.

So ging es mit einer knappen Okrifteler Führung in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel drückte Burg verstärkt auf den Ausgleich und profitierte schließlich von einem unglücklichen Moment. Nach einem Angriff über die rechte Seite landete eine scharfe Hereingabe bei Okriftels Paul Lutterbüse, der den Ball ins eigene Tor abfälschte (60.). Doch auch danach blieb Okriftel gefährlich. Die Gäste zeigten sich deutlich verbessert im Vergleich zur enttäuschenden 0:2-Auftaktniederlage gegen Walluf und erspielten sich mehrere Hochkaräter, die jedoch erneut ungenutzt blieben. "Wir waren heute aufmerksamer und engagierte als noch vor einer Woche gegen Wallluf", erkannte Yavuz.