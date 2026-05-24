VL: Okriftel muss Heimspiel absagen

Der FC Germania Okriftel um Chefcoach Sascha Amstätter konnte nicht antreten – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Schon seit mehreren Spieltagen spielt das Schlusslicht der Verbandsliga Mitte FC Germania Okriftel mit dünn besetzten Kadern, teilweise auch ohne Ersatzspieler. Für das angesetzte Heimspiel gegen den TSV Steinbach II konnte der FCO nichtmal elf einsatzfähige Spieler zur Verfügung stellen und musste das Spiel absagen. Grund dafür waren weitere verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle im Team. "Zu den sowieso schon vielen Verletzten kamen mehrere dazu und noch einige Kranke, weshalb wir nicht antreten konnten", erklärt Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FC Germania Okriftel. "Hätten wir Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, hätten wir dort nicht antreten können", führt Yavuz aus.

Somit freute sich der TSV Steinbach II über drei geschenkte Punkte, während der FCO versucht, für das bevorstehende Auswärtsspiel beim FV Biebrich 02 wieder einen Kader zur Verfügung stellen zu können, auch wenn dieser nur aus elf Spielern bestehen sollte.