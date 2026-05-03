VL: Okriftel lädt Heuchelheim ein

Der FCO zeigt in Heuchelheim seine schlechteste Leistung der Saison. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Für den bereits abgestiegenen FC Germania Okriftel setzte es bei den TSF Heuchelheim eine klare 0:5-Auswärtsniederlage – und die fiel aus Sicht der Gäste vor allem aufgrund eigener Fehler so deutlich aus.

Dabei begann die Partie früh mit einem Rückschlag: Laurin De Bona brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung. Auch in der Folge zeigte sich Okriftel anfällig, sodass Luca Krieger nach 25 Minuten auf 2:0 erhöhte. „Das war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung heute“, bilanzierte der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz nach dem Spiel.

Die personellen Voraussetzungen waren alles andere als optimal. Mit nur einem Auswechselspieler war der FCO angereist. „Wir haben viele Verletzte momentan“, erklärte Yavuz, wollte dies jedoch nicht als alleinige Ausrede gelten lassen. Vielmehr sah er die Ursachen der Niederlage im eigenen Auftreten: „Der Gegner war nicht übermächtig, aber wir haben ihn zum Tore schießen eingeladen.“ Tatsächlich fielen auch die weiteren Treffer – Moritz Riedel (60.), Janik Groß (77.) und erneut Laurin De Bona (78.) – nach ähnlichem Muster. „Alle Tore sind aus individuellen Fehlern entstanden“, so Yavuz.