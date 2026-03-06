VL: Okriftel kassiert nächsten Rückschlag

Die Partie begann zunächst mit viel Tempo auf beiden Seiten. Beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne und lieferten sich in der Anfangsphase einen offenen Schlagabtausch. Mit zunehmender Spielzeit übernahmen jedoch die Gäste aus Dietkirchen mehr und mehr die Kontrolle über das Geschehen.

In der 29. Minute fiel schließlich die Führung. Timon Schneider nutzte eine scharfe Ecke und brachte Dietkirchen per Kopf mit 1:0 in Front. Die Germania zeigte danach immerhin eine Reaktion, übernahm zeitweise wieder etwas mehr Spielanteile und kam zu einigen Halbchancen.

Eine Szene kurz vor der Pause sorgte dabei für Diskussionen. Fahim Habibi wurde im Strafraum klar gehalten, blieb jedoch auf den Beinen und kam noch zum Abschluss, der allerdings am Tor vorbeiging. „Wir hätten einen Elfmeter bekommen müssen, aber leider waren wir wieder zu unclever“, sagte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz nach dem Spiel. Weil Habibi nicht fiel, entschied der Schiedsrichter weiterlaufen zu lassen. Yavuz räumte jedoch selbst ein, dass diese Entscheidung nachvollziehbar gewesen sei. „Natürlich gibt der Schiedsrichter dann keinen Elfmeter, das war die richtige Entscheidung, auch wenn er die Pfeife schon im Mund hatte.“

Halbe Entscheidung schon vor der Pause

Statt des möglichen Ausgleichs schlug Dietkirchen kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut zu. Nach einem schnellen Konter traf Dennis Leukel in der 45. Minute zum 2:0. „Da wussten wir natürlich, dass es sehr schwer werden wird, nochmal zurückzukommen“, erklärte Yavuz.

Nach dem Seitenwechsel fand der FCO kaum noch zurück ins Spiel. Dietkirchen kontrollierte die Partie zunehmend und ließ den Gastgebern nur noch wenig Raum zur Entfaltung. Mit dem dritten Treffer durch Roberto Lahl in der 72. Minute war die Begegnung praktisch entschieden, ehe kurz vor Schluss erneut Lahl mit dem 4,0 in der 87. Minute den Endstand herstellte.

"Uns fehlen Charaktere"

Für die Okrifteler war es ein weiterer bitterer Nachmittag im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir waren heute wieder zu oft zu unclever und machen immer wieder zu viele Fehler“, analysierte Yavuz. Besonders in schwierigen Spielphasen fehle der Mannschaft aktuell die nötige Robustheit. „Leider fehlen uns im Team die Charaktere, die dann in solchen Situationen mal dazwischenhauen, anstatt es über sich ergehen zu lassen.“