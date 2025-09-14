VL: Okriftel holt den ersten Punkt der Saison

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Nach den sechs Niederlagen zum Auftakt agierte die Germania defensiver als gewohnt. "Dadurch waren wir stabiler und konnten mehr Akzente nach vorne setzen", lobt Yavuz die Herangehenweise. „Die stabile Ordnung hat uns eine Sicherheit gegeben, die wir in dieser Phase dringend benötigt haben.“

In einem ausgeglichenen Spiel erzielte Luftrim Kodraliu in der 82. Minute den Führungstreffer für die Hausherren. Ein Abschluss von Zakaria Amjahid nach einem Konter wurde geblockt und landete vor den Füßen von Kodraliu, der seinen zweiten Saisontreffer erzielte.

"Leider konnten wir die Führung dann nicht über die Zeit bringen. Wenn man vorne liegt, ist ein Unentschieden immer nervig. Auch wenn man vorher noch nicht gewonnen hat", ärgert sich Yavuz, der über den ersten Punktgewinn der Saison dennoch glücklich ist: „Im Gesamtgeschehen sind wir zufrieden und nehmen den Punkt gerne mit.“

"Mit dieser Einstellung in die nächsten Wochen"

Steffen Rücker erzielte in der 89. Minute den Ausgleich für die Gäste. Nach einer eigenen Chance wurde die Germania ausgekontert. „Das Gegentor war unglücklich, weil wir Augenblicke zuvor die Möglichkeit zur Entscheidung hatten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Gegner vorher bereits zwei aussichtsreiche Chancen hatte.“

Für Okriftel geht es kommenden Samstag nach Ederbergland. Taktisch gibt es für die Germania nicht viel zu ändern: „Mit dieser defensiven Einstellung werden wir in die nächsten Wochen gehen, um weitere Punkte einzufahren.“