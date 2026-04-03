VL: Okriftel gibt Rote Laterne ab

Die Gäste aus Breidenbach erwischten den besseren Start in die Partie und bestimmten in der Anfangsphase das Geschehen. Mit zielstrebigen Offensivaktionen setzten sie die Okrifteler Defensive früh unter Druck und scheiterten nur knapp an der Führung.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Germania an die starke Phase vor der Pause an – auch begünstigt durch einen Bruch im Spiel der Gäste. „Breidenbach kam nicht gut aus der Pause, das konnten wir nutzen und die Führung ausbauen“, erklärte der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz.

Germania benötigte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, steigerte sich dann aber zusehends. Mit wachsender Spielkontrolle erspielten sich auch die Gastgeber erste gute Chancen – und schlugen schließlich kurz vor der Pause zu: Mike De Sousa traf in der 39. Minute sehenswert zur 1:0-Führung und sorgte damit für den Wendepunkt in einer zunächst schwierigen Partie.

In der 57. Minute war es Candas Kara, der auf 2:0 erhöhte und die Okrifteler Führung weiter ausbaute. Der Treffer schien für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, doch Breidenbach reagierte umgehend.

Baum bringt Spannung – Defensive hält stand

Mit der Einwechslung von Felix Baum kam neuer Schwung ins Offensivspiel der Gäste. Nur fünf Minuten nach dem 2:0 verkürzte Baum in der 62. Minute auf 2:1 und leitete damit eine intensive Schlussphase ein.

Breidenbach drängte nun auf den Ausgleich, doch die Okrifteler Defensive präsentierte sich gut organisiert und widerstandsfähig. „Wir haben nach dem Anschlusstreffer der Breidenbacher die Druckphase überstanden und alles sauber und leidenschaftlich wegverteidigt“, betonte Yavuz nach Spielende.

Auch insgesamt zeigte sich der sportliche Leiter nicht überrascht vom Erfolg: „Nach den guten Leistungen in den letzten Wochen gegen Top-Teams der Liga war es klar, dass wir auch bald wieder einen Sieg einfahren werden.“

Wichtiger Schritt und Blick in die Zukunft

Mit dem Sieg verlässt der FC Germania Okriftel den letzten Tabellenplatz und setzt ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt. Gleichzeitig richtet sich der Blick im Verein bereits nach vorne: Ein Neuanfang in der Gruppenliga ist fest eingeplant.

Für die kommende Saison haben mit Candas Kara und Luftrim Kodraliu bereits zwei Spieler zugesagt, zudem wird auch Amine Aidoud Teil des neuen Teams sein. "Weitere werden in den nächsten Wochen folgen", erklärt Yavuz.