VL: Okriftel geht gegen Hadamar unter Gegen den SV Rot-Weiß Hadamar geht der FCO mit 1:9 unter +++ Mevlüt Yavuz möchte Spielern keinen Vorwurf machen von Luca Palmer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der FCO muss gegen den Primus eine deutliche Niederlage einstecken. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel musste sich dem Verfolger SV Rot-Weiß Hadamar deutlich mit 1:9 geschlagen geben. Gegen den Tabellenzweiten hielt der bereits seit Wochen als Absteiger feststehende FCO phasenweise ordentlich dagegen, war am Ende gegen die spielerische Qualität der Gäste jedoch chancenlos.

Bereits in der Anfangsphase setzte Hadamar ein Zeichen und ging durch Leon Wilki früh mit 1:0 in Führung (4.). Okriftel ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken und kam durch Mike De Sousa in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Phase nach dem 1:1 zeigte sich der FCO mutig und suchte immer wieder den Weg nach vorne. „Als es 1:1 stand, haben wir nach guten Kontersituationen jeweils noch zwei Treffer erzielt, die leider durch knappe Abseitsentscheidungen nicht gezählt haben“, berichtete der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz. Die möglichen Führungstore blieben dem Gastgeber somit verwehrt, stattdessen schlug Hadamar kurz vor der Pause eiskalt zu. Nico Rieble (41.) und Vlado Barbaric (43.) sorgten innerhalb weniger Minuten für die 3:1-Halbzeitführung der Gäste. Hadamar dreht nach der Pause auf Direkt nach Wiederbeginn machten die Rot-Weißen deutlich, warum er zu den Aufsteigskandidaten der Verbandsliga gehört. Leon Wilki erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (47.), ehe Tolga Demirbas (53.) und Thomas Brewer (60.) den Vorsprung weiter ausbauten.