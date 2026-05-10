 2026-05-06T12:44:31.715Z

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VL: Okriftel geht gegen den Spitzenreiter unter

Gegen den SV Rot-Weiß Hadamar geht der FCO mit 1:9 unter +++ Mevlüt Yavuz möchte Spielern keinen Vorwurf machen

von Luca Palmer · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der FCO muss gegen den Primus eine deutliche Niederlage einstecken.
Der FCO muss gegen den Primus eine deutliche Niederlage einstecken. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

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Mevlüt Yavuz
Mevlüt Yavuz

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel musste sich dem Spitzenreiter SV Rot-Weiß Hadamar deutlich mit 1:9 geschlagen geben. Gegen den Tabellenführer hielt der bereits seit Wochen als Absteiger feststehende FCO phasenweise ordentlich dagegen, war am Ende gegen die spielerische Qualität der Gäste jedoch chancenlos.

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SV Rot-Weiß Hadamar
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Abpfiff

Bereits in der Anfangsphase setzte Hadamar ein Zeichen und ging durch Leon Wilki früh mit 1:0 in Führung (4.). Okriftel ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken und kam durch Mike De Sousa in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Phase nach dem 1:1 zeigte sich der FCO mutig und suchte immer wieder den Weg nach vorne. „Als es 1:1 stand, haben wir nach guten Kontersituationen jeweils noch zwei Treffer erzielt, die leider durch knappe Abseitsentscheidungen nicht gezählt haben“, berichtete der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz. Die möglichen Führungstore blieben dem Gastgeber somit verwehrt, stattdessen schlug Hadamar kurz vor der Pause eiskalt zu. Nico Rieble (41.) und Vlado Barbaric (43.) sorgten innerhalb weniger Minuten für die 3:1-Halbzeitführung der Gäste.

Hadamar dreht nach der Pause auf

Direkt nach Wiederbeginn machte der Tabellenführer deutlich, warum er an der Spitze der Verbandsliga steht. Leon Wilki erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 (47.), ehe Tolga Demirbas (53.) und Thomas Brewer (60.) den Vorsprung weiter ausbauten.

Vor allem Leon Wilki war von der Okrifteler Defensive kaum zu stoppen und schnürte mit weiteren Treffern in der 67. und 76. Minute einen Viererpack. Den Schlusspunkt setzte Noah Zouaoui mit dem 9:1 in der 82. Minute.

Yavuz lobt Gegner trotz deutlicher Niederlage

Trotz des klaren Ergebnisses wollte Yavuz seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.„Hadamar war die klar bessere Mannschaft und der Sieg geht absolut in Ordnung, auch wenn es am Ende ein paar Tore zu viel waren“, sagte der sportliche Leiter nach der Partie. Zugleich ordnete er die Kräfteverhältnisse realistisch ein, „Ich möchte keinem Spieler einen Vorwurf machen. Wir sind bereits abgestiegen und haben gegen einen spielerisch sehr starken Tabellenführer gespielt, der jeden Punkt im Aufstiegskampf braucht.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Yavuz von der Qualität des Ligaprimus: „Auf mich hat Hadamar einen reiferen Eindruck gemacht als der Verfolger Hornau und hat auch besseren Fußball gespielt.“