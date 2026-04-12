 2026-04-10T07:15:08.667Z

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VL: Okriftel geht die Luft aus

Nach einem torlosen Remis zur Pause muss sich der Vorletzte der Verbandsliga Mitte am Ende gegen den FC Ederbergland mit 0:4 geschlagen geben.

von Luca Palmer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Nach einer guten Defensivleistung im ertsen Durchgang, geht dem FCO in der Schlussphase die Puste aus.
Nach einer guten Defensivleistung im ertsen Durchgang, geht dem FCO in der Schlussphase die Puste aus. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

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Mevlüt Yavuz
Mevlüt Yavuz

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel hat sich trotz der 0:4-Niederlage gegen den FC Ederbergland über weite Strecken teuer verkauft. Der Tabellen­vorletzte, der bereits seit Wochen als Absteiger feststeht, zeigte vor heimischer Kulisse vor allem im ersten Durchgang eine konzentrierte Defensivleistung und überließ dem Gegner bewusst die Spielkontrolle.

Zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Es war im ersten Durchgang ein chancenarmes Spiel auf beiden Seiten“, bilanzierte der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz treffend zur Pause.

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
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Abpfiff

Personalsorgen prägen das Spiel

Wie schon in den vergangenen Wochen musste der FCO erneut mit einem stark ausgedünnten Kader antreten. Auf der Ersatzbank nahmen sogar Spieler aus der zweiten Mannschaft Platz, die in der Kreisliga C Main-Taunus aktiv sind. „Uns plagen momentan die Verletzungssorgen. Das sorgt auch dafür, dass wir nicht richtig ins Spiel kommen“, erklärte Yavuz die schwierige personelle Situation, die sich auch im Spielverlauf bemerkbar machte.

Verpasste Führung rächt sich

Nach dem Seitenwechsel zeigte Okriftel mehr Mut nach vorne und kam zu guten Möglichkeiten. In dieser Phase lag sogar die Führung in der Luft. „Da hätten wir eigentlich das 1:0 erzielen müssen, der gegnerische Keeper hat super pariert“, so Yavuz über die beste Chance des Spiels für die Gastgeber. Doch statt der möglichen Führung folgte der Bruch im Spiel. Mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte beim FCO.

Ederbergland nutzt die Schwächephase eiskalt

Der FC Ederbergland übernahm in der Schlussphase immer mehr die Kontrolle und schlug dann eiskalt zu. Valentin Nasarov eröffnete in der 62. Minute den Torreigen und legte nur sieben Minuten später seinen zweiten Treffer nach (69.).In der Schlussphase schraubten Belmin Dizdarevic (80.) und der erst in der 85. Minute eingewechselte Kemal Celik (90.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

„Wir halten tapfer dagegen, können es aber mit diesem dünn besetzten Kader nicht über 90 Minuten durchziehen“, fasste Yavuz die entscheidende Phase zusammen. „Das Ergebnis ist am Ende, wenn man auf den Spielverlauf schaut, zwei Tore zu hoch“, meinte Yavuz abschließend.