VL: Okriftel geht die Luft aus Nach einem torlosen Remis zur Pause muss sich der Vorletzte der Verbandsliga Mitte am Ende gegen den FC Ederbergland mit 0:4 geschlagen geben. von Luca Palmer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nach einer guten Defensivleistung im ertsen Durchgang, geht dem FCO in der Schlussphase die Puste aus. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel hat sich trotz der 0:4-Niederlage gegen den FC Ederbergland über weite Strecken teuer verkauft. Der Tabellen­vorletzte, der bereits seit Wochen als Absteiger feststeht, zeigte vor heimischer Kulisse vor allem im ersten Durchgang eine konzentrierte Defensivleistung und überließ dem Gegner bewusst die Spielkontrolle. Zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. „Es war im ersten Durchgang ein chancenarmes Spiel auf beiden Seiten“, bilanzierte der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz treffend zur Pause.

Personalsorgen prägen das Spiel Wie schon in den vergangenen Wochen musste der FCO erneut mit einem stark ausgedünnten Kader antreten. Auf der Ersatzbank nahmen sogar Spieler aus der zweiten Mannschaft Platz, die in der Kreisliga C Main-Taunus aktiv sind. „Uns plagen momentan die Verletzungssorgen. Das sorgt auch dafür, dass wir nicht richtig ins Spiel kommen“, erklärte Yavuz die schwierige personelle Situation, die sich auch im Spielverlauf bemerkbar machte. Verpasste Führung rächt sich Nach dem Seitenwechsel zeigte Okriftel mehr Mut nach vorne und kam zu guten Möglichkeiten. In dieser Phase lag sogar die Führung in der Luft. „Da hätten wir eigentlich das 1:0 erzielen müssen, der gegnerische Keeper hat super pariert“, so Yavuz über die beste Chance des Spiels für die Gastgeber. Doch statt der möglichen Führung folgte der Bruch im Spiel. Mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte beim FCO.