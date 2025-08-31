VL: Okriftel bleibt weiter ohne Punkte

Main-Taunus. Der FC Germania Okriftel bleibt weiter punktlos in der laufenden Saison. Im Heimspiel gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage und damit die fünfte im fünften Spiel. Marburg hingegen konnte erstmals jubeln und sich mit dem Auswärtssieg zunächst etwas vom Tabellenende lösen.

Die Partie begann mit einem Rückschlag für die Hausherren. Bereits in der 16. Minute brachte Sebastian Wöhr die Gäste aus Marburg mit 1:0 in Führung. Der frühe Gegentreffer zeigte Wirkung, Okriftel brauchte Zeit, um sich zu sortieren. Dennoch blieb das Spiel offen, bis zur 26. Minute. Dann sah Emanuel Mbaka Lodama die Gelb-Rote Karte, eine Entscheidung, die beim Gastgeber für großen Unmut sorgte.

„Diese Gelb-Rote Karte ist völlig unberechtigt. Unser Spieler hat in dieser Situation nichts getan. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und gibt auf Verdacht Gelb-Rot“, ärgerte sich Mevlüt Yavuz, sportlicher Leiter des FC Germania Okriftel.

Trotz Unterzahl hielt Okriftel über weite Strecken dagegen und erspielte sich sogar Chancen. Doch im letzten Drittel fehlten erneut Präzision und Konsequenz. „Wir machen im Umschaltspiel zu viele einfache Fehler und werden dadurch nicht zwingend gefährlich für den Gegner“, analysierte Yavuz.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marburg zunächst durch Jason Barth auf 2:0 (64.), doch Okriftel schlug nur eine Minute später zurück. Neuzugang Luftrim Kodraliu, der erst kürzlich als Blitz-Transfer zur Germania gestoßen ist, verkürzte auf 1:2 (65.) und ließ kurz Hoffnung aufkommen.

Doch Marburg zeigte sich in der Folge abgeklärt und effektiv. Sascha Huhn stellte mit einem Doppelpack (71., 80.) den 4:1-Endstand her und sicherte den Gästen damit den ersten Saisonsieg – verdient, wie auch Yavuz zugab: „Wir hatten unsere Möglichkeiten, aber Marburg war vor dem Tor konsequenter. Am Ende sind wir gerechte Verlierer.“

Auch zur aktuellen Situation im Tabellenkeller bezog der sportliche Leiter Stellung. „Unsere Leistungen haben nichts mit dem Trainer zu tun. Wir haben viele verletzte Spieler, die uns fehlen. Und die, die spielen, setzen zu wenig von dem um, was der Trainer vorgibt.“