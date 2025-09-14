VL: Nur Bretzenheim siegt - und das "total unverdient"

Selten hat man einen Trainer derart fröhlich über die Leistung seiner Mannschaft schimpfen hören wie Timo Schmidt. „Die waren so viel besser als wir heute“, muss der Chefcoach der 46er eingestehen, „mit dem kleinen, engen Kunstrasenplatz sind wir null zurecht gekommen. Nach 20 Minuten kann es auch 3:0 stehen. Das war ein richtig dreckiger Sieg, komplett unverdient.“

Während Siegtorschütze Luca Scherer El-Arenal-Stimmung im Mannschaftsbus entfacht, zählt Schmidt ein Dutzend Hochkaräter für die Pfälzer auf, samt Alutreffer nach drei Minuten. Und lobt seinen Keeper Bastian Rosinus. Aus dem Nichts stellte Lars Frick nach Verlagerung und Lennart Leismanns flacher Flanke auf 1:1 (37.).

Nach Nick Zimmermanns Lattentreffer war Minute 75 der Knackpunkt. SV-Keeper Patrick Ruby fand eine Eckball-Entscheidung grundfalsch und sah nach einer Verbalattacke Richtung Schiri die Zeitstrafe, Abwehrspieler Cellestin Moukouri ging ins Tor. Und Scherer nickte Paul Basels Ecke am kurzen Pfosten ein (82.). „Den Rest haben wir mit Glück und Geschick wegverteidigt, und dann ist der Graf explodiert“, blickt Schmidt auf seinen entgeisterten Trainerkollegen Daniel Graf, der sich das Ergebnis offenbar genauso wenig erklären konnte wie die jubelnden Gäste.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Japke, Günes, Scherer – Leismann, Balik, Lucente (58. Endlich), Tasdemir – Zimmermann (69. Noory), Aygurlu (46. Basel) – Frick (86. Hill).