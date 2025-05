VL: Nun ist auch RW Walldorf II sicher

Nach aufregenden 96 Minuten wusste Serdar Parlak kaum noch, wo ihm der Kopf steht. Vor allem empfand der Walldorfer Interimstrainer aber Freude und Erleichterung darüber, dass die Rot-Weißen jetzt den Klassenerhalt sicher haben. Dass sich seine Mannschaft nach einem 3:4-Rückstand trotz 3:1-Halbzeitführung aufbäumte und in der Schlussphase noch die Wende schaffte, mit „dieser Moral, dieser Leidenschaft, dieser Gier bin ich richtig zufrieden“, sagte Parlak. Die Schlussminuten mussten die Gäste in Unterzahl bestreiten, da Vladimir Trucic den Schiedsrichter bedrängte und dafür die Rote Karte sah. Unmittelbar davor war der Walldorfer Siegtreffer gefallen.

In seiner letzten Heimpartie spielte der VfR vor 200 Zuschauern mal wieder auf dem Rasen des Stadions. Die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso brauchte Anlaufzeit, um in Schwung zu kommen. Aber dann hielten die Grün-Weißen mit dem Tabellenzweiten mit und vergaben gute Chancen. Aber nach der Pause drehten die Groß-Gerauer auf. „Dass wir die zweite Halbzeit mit 3:0 gewonnen haben, sagt alles“, so der Sportliche Leiter Driton Kameraj. Das 2:1-Führungstor fiel mittels Strafstoß, nachdem SC-Abwehrspieler Aurel Veit eine VfR-Chance per Hand vereitelt hatte (Rote Karte). Mitte der zweiten Halbzeit kam der lange verletzte Salvatore Tommaso Lucente zu seinem Debüt in der Verbandsliga-Mannschaft. Vor dem Spiel verabschiedete der VfR seine Abgänge (wir haben berichtet) und Steven Sallan, der aufhört.

Tore: 0:1 Beslen (20.), 1:1 Schuller (60.), 2:1 Köhler (79./HE), 3:1 Schröter (90.+4).

Schiedsrichter: Kamnitzer (Eltville). Zuschauer: 200. Rote Karte: Veit (SCD/79.).