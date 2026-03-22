VL: Neue Nummer eins heißt Flockenbach Mit dem 5:0-Heimsieg im Spitzenspiel über Rot-Weiss Frankfurt hat der SV Unter-Flockenbach die Tabellenführung übernommen +++ Hebling mit Doppelpack. von Jan Zehatschek · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Fünf Mal durfte der SV Unter-Flockenbach gegen RW Frankfurt jubeln. Der 5:0-Heimsieg bescherte dem SVU zudem die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga Süd. Foto: Dominik Claus/fupa

Unter-Flockenbach (jz). 21 Tore in fünf Spielen – und seit Samstag auch Tabellenerster. Der SV Unter-Flockenbach hat im Kampf um den Wiederaufstieg in die Hessenliga mit dem 5:0 (3:0) über den Tabellenvierten RW Frankfurt ein weiteres Zeichen gesetzt. Trainer Lukas Cambeis sprach von einem „sehr verdienten“ Sieg: „Das war ein Klassenunterschied.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Auf der Gegenseite lobte Cambeis die Chancenverwertung, kritisierte aber auch seine Elf, die „ein bisschen unsauber am Ball“ gewesen sei und teilweise „die falschen Entscheidungen“ getroffen habe: „Deshalb haben wir erst spät in der ersten Halbzeit getroffen“. Doch dann drehte der SVU auf. „Wir brauchen im Moment nicht viele Chancen, und mit dem 3:0 war die Sache durch“, sagte der SVU-Trainer.