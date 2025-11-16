VL: Nebel stoppt Unter-Flockenbach

Groß-Gerau (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach war am Sonntag auf dem besten Weg, beim VfR Groß-Gerau den sechsten Sieg in Folge einzufahren. Die Elf von Trainer Lukas Cambeis lag nach Toren von Florian Katich (4.) und Luca Kaiser (36.) mit 2:0 vorne. „Zwei Chancen, zwei Tore“, beobachtete SVU-Sportdirektor Markus Müller. Auch insgesamt sah er ein „rundes Spiel“ der Flockies – bis der Nebel kam.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Denn in der 60. Minute wurde die Parie abgebrochen. „Das ist eine absolute Frechheit vom Schiedsrichter-Team“, schimpfte Müller. „Wir können hier von Tor zu Tor sehen, von Außenlinie zu Außenlinie. Wir haben das Spiel kontrolliert, deshalb ist der Abbruch umso ärgerlicher – wir wären heute auf Tabellenplatz drei gekommen“. Der SVU prüft, ob er Protest gegen die Entscheidung einlegen kann.