VL: Nebel stoppt Unter-Flockenbach

Groß-Gerau (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach war am Sonntag auf dem besten Weg, beim VfR Groß-Gerau den sechsten Sieg in Folge einzufahren. Die Elf von Trainer Lukas Cambeis lag nach Toren von Florian Katich (4.) und Luca Kaiser (36.) mit 2:0 vorne. „Zwei Chancen, zwei Tore“, beobachtete SVU-Sportdirektor Markus Müller. Auch insgesamt sah er ein „rundes Spiel“ der Flockies – bis der Nebel kam.

Denn in der 60. Minute wurde die Parie abgebrochen. „Das ist eine absolute Frechheit vom Schiedsrichter-Team“, schimpfte Müller. „Wir können hier von Tor zu Tor sehen, von Außenlinie zu Außenlinie. Wir haben das Spiel kontrolliert, deshalb ist der Abbruch umso ärgerlicher – wir wären heute auf Tabellenplatz drei gekommen“. Der SVU prüft, ob er Protest gegen die Entscheidung einlegen kann.





