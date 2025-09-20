VL: Nächster Schritt ohne Kapitän bei der Eintracht

Bad Kreuznach. Im Kreuznacher Möbusstadion treffen am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zwei Verbandsliga-Mannschaften aufeinander, die den richtigen Moment in dieser Spielzeit noch nicht gefunden haben. Die SG Eintracht erwartet die TuS Marienborn und will endlich den ersten Dreier einfahren. Umgekehrt waren auch die Mainzer Vorstädter erst einmal erfolgreich. Und gerade diese Ausbeute trennt die Teams von Thorsten Effgen und Ali Cakici.

"Was war, können wir nicht mehr ändern. Was kommt, ist wichtig." Effgen trauert vergebenen Chancen aus der Vergangenheit nicht nach, hat aber seine Schlüsse aus den bisher absolvierten Partien gezogen, die zu lediglich vier Zählern auf der Habenseite führten. Dabei hebt er hervor, dass seine Truppe bis zum Schlusspfiff immer alles gebe, ihr Herz komplett auf dem Platz lasse. Allerdings -und das ist die Krux - bei der TuS ist das genauso. "Die Erfahrung ist das große Pfund, mit dem Marienborn wuchern kann", so der Eintracht-Coach, der artig Komplimente an den Gegner verteilt, die "super Mischung aus Erfahrung und dem Einbau von tollen Newcomern und außerdem die taktische Einstellung" lobt. Auch letztere sei absolut top. Auch deshalb erwartet Effgen ein spannendes, gutklassiges und vor allem rassiges Spiel.

Weil die Ausgangsbasis vergleichbar ist, wird sie auch zum Problem. "Beide Trainer werden das Spiel als Chance für sich sehen", sagt Effgen mit einem Lächeln. Gleichzeitig verweist er darauf, dass seine Truppe zu Hause antritt und die Begegnung auch als Herausforderung ansehen wird. Womit das nächste Aber folgt: Deniz Darcan ist nicht dabei, hatte sich bereits lange im Voraus abgemeldet. Der Kader sieht abgesehen vom absoluten Schlüsselspieler ansonsten ähnlich aus wie in der Vorwoche. Deniz Kaan ist nach seiner Sperre wieder frei, ihm fehlt allerdings Spielpraxis. Lennart Drees könnte nach seinem Urlaub wieder als Alternative auf der Bank Platz nehmen.

Effgen lässt den Ersatz noch offen

Viel deutet darauf hin, dass mit Ausnahme von Darcan dieselbe Elf auflaufen wird wie beim 3:3 in Herxheim am vergangenen Wochenende. "Die Jungs haben das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt", sagt der Coach. Wer die Darcan-Position übernimmt? "Es gibt Optionen, und vielleicht drängt sich ja noch jemand im Abschlusstraining auf." In die Karten schauen lässt sich Effgen nicht, wünscht sich aber "ein Geschenk aus der Truppe heraus, das mir im positiven Sinn eine schlaflose Nacht bereitet."

Der erste Dreier ist gegen die abgezockten Marienborner möglich

Und dabei kommt das Gespräch wieder auf das 3:3 in Herxheim, als die Eintracht eine 2:0-Führung verspielte, beim Stand von 2:1 noch eine Vielzahl an Chancen verballerte und dann nach einem Doppelschlag zehn Minuten vor Schluss plötzlich nach individuellen Fehlern 2:3 zurücklag. Am Ende war der Punkt ein Erfolg der Moral. Diese Begegnung, die für die Offensive stand, und diejenige beim Jahrmarktspiel zu Hause gegen Alemannia Waldalgesheim (0:0), in der sich die Defensive auszeichnen konnte, muss Effgen irgendwie verbinden. In der Abwehr sicher stehen und im Angriff flexibel sein und Zeichen setzen. Dann kann gegen eine abgezockte Mannschaft wie die TuS Marienborn der erste Saisondreier möglich sein. "Wir müssen aus dem Herxheim-Spiel die Energie ziehen. Das muss uns Mut machen." Dabei weiß Effgen um die vielen Faktoren, die im Fußball Spiele letztendlich auf eine Seite ziehen. Die eigene Leistung ist dabei der größte und derjenige, der am besten zu beeinflussen ist. Aber bei weitem nicht der einzige.





