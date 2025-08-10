VL: Mut des VfR nach der Pause belohnt

GROSS-GERAU/WALLDORF (dirk). Mit einer starken Vorstellung gegen ein Spitzenteam schaffte Fußball-Verbandsligist VfR Groß-Gerau seinen ersten Saisonsieg. Derweil kam RW Walldorf II nicht über ein Unentschieden gegen einen Aufsteiger hinaus.

Im Vergleich zum enttäuschenden Auftaktspiel (1:2 in Langen) „war das heute eine ganz andere Körpersprache von meiner Mannschaft“, berichtete VfR-Trainer Gaetano Bauso. Nicht einmal von einem Rückstand, den die Heimelf nach einer Ecke kassierte, ließ sich die Heimelf Groß-Gerau aus der Ruhe bringen. Denn bis auf diese Ausnahme kamen die Seligenstädter in der ersten Halbzeit, obwohl sie das leicht dominante Team waren, zu keiner klaren Torchance. Und diese Überlegenheit war erklärbar: „Wir haben einen Tick zu tief gestanden und haben die Räume nicht richtig zugemacht“, so Bauso: „Das ist uns dann in der zweiten Halbzeit besser gelungen.“

Zuvor sorgte Christoph Haddad nach Pass von Nils Beißer noch für den Ausgleichstreffer (35.). Nach dem Seitenwechsel spielte der VfR mit mehr Mut zur Offensive. Immer wieder hebelten die Groß-Gerauer die Gästedefensive aus. Schon Dominik Schröter hätte den VfR in Führung schießen müssen – angesichts seiner Torchancen der Kategorie „hundertprozentig“. Den Führungstreffer holte Ilias Benazza aus einer Pressingsituation heraus nach (65.). In der Folgezeit vergaben Paul Schmieder und Marvin Deusser ähnlich gute Chancen. Schiedsrichter: Kakmaci (JSG Aarbergen). Zuschauer: 100.

Bei allem Ärger über die drei Gegentore mochte Marco Eckert, Trainer der Walldorfer U23, seiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Im Gegenteil: „Dreimal zurückgelegen, dreimal zurückgekommen, bis zum Schluss alles probiert – die Moral hat gestimmt..“

Das dritte Mal gerieten die Walldorfer durch einen 25-Meter-Schuss in den Torwinkel in Rückstand, gleich nachdem sie zum 2:2 ausgeglichen hatten. Aber aufgeben kam für die Eckert-Elf nicht infrage. Die ausgleichende Gerechtigkeit in der Nachspielzeit war der Lohn der Mühe.

Tore: 0:1 Gumus (31./Handelfmeter), 1:1 Severis (36.), 1:2 Karatepe (44.), 2:2 Fazal (65.), 2:3 Wolfarth (66.), 3:3 Severis (90+1.). Schiedsrichter: Terlinden (Darmstadt). Zuschauer: 200.





