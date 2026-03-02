VL: Montagabend-Derby zwischen Waldalgesheim und Bad Kreuznach Unter Flutlicht geht es zwischen den Nachbarn um drei Punkte, im Kampf um den Aufstieg bzw. gegen den Abstieg von Mario Luge, Jochen Werner · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz: Waldalgesheims Tobias Lauterbach grätscht Eintracht-Spieler Levi Mukamba (blaues Trikot) den Ball weg. Am Montagabend bestreitet Mukamba sein vorerst letztes Derby gegen die Alemannia, weil er sich im Sommer dem Bezirksligisten TuS Winzenheim anschließen wird. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Waldalgesheim / Bad Kreuznach. Am Montagabend (19:30 Uhr) treffen der SV Alemannia Waldalgesheim und die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach in der Langinvest-Arena aufeinander. Das Hinspiel endete Ende August torlos, das letzte Aufeinandertreffen in Waldalgesheim mit 6:0 für die Grün-Weißen. Beide Teams starteten mit Nachholpartie-Niederlagen ungünstig in das Fußballjahr 2026. Wer hat nun im Derby das bessere Ende für sich?

SVA-Torjäger Mahdi Mehnatgir ist zurück Das Grundproblem der Alemannia vom vergangenen Mittwoch bei der 0:1-Niederlage gegen die TuS Marienborn besteht im Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach am Montagabend nicht. Goalgetter Mahdi Mehnatgir ist wieder mit von der Partie, hat seine Sperre abgesessen. Auch sonst sieht Trainer Elvir Melunovic keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Sicherlich ist die Mannschaft enttäuscht, wollte unbedingt gewinnen. Die Leistung hat gestimmt, wir konnten sie nur leider nicht in Punkte umwandeln“, so der 54-Jährige. Im Sturmzentrum hatte einfach die Durchschlagskraft gefehlt. Ausfallen wird „JP“ Houngbedji nach seiner Blinddarm-Operation. Wieder als Option auf der Bank dabei ist Bertin Gelenbevi. Der 25-jährige Mittelfeldakteur, der von Januar 2020 bis Dezember 2022 das Eintracht-Trikot trug, verpasste fast das komplette Spieljahr 2025 aufgrund einer Knieverletzung und wartet jetzt auf sein Comeback.

Auch wenn der Rückstand auf den Relegationsplatz durch die jüngste Niederlage gewachsen ist, fürchtet Melunovic kein Nachlassen der Konzentration. „Es ist noch alles drin“, sagt er und bleibt positiv. Wichtig sei, jedes Spiel neu anzunehmen.