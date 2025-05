VL Mitte Vorschau: TuBa auf Kurs, Burgsolms und Waldgirmes im Duell

Wiesbaden. In der Verbandsliga Mitte biegt der Titelkampf auf die Zielgerade ein – und Tabellenführer Turabdin Babylon kann am Mittwochabend einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft machen. Mit einem Auswärtssieg beim FV Breidenbach hätte Turabdin am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand: Dann würde bereits ein Punkt reichen, um den Titel aus eigener Kraft perfekt zu machen.