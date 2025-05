VL Mitte live: Kinzenbach und Dietkirchen torlos zur Pause

Wenig besser lief es für den FC Burgsolms, der ebenfalls gegen den Abstieg kämpft. Gegen den SV Wiesbaden setzte es eine deutliche 1:7-Packung, ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Gestern, 18:00 Uhr FV Biebrich FV Biebrich FC Germania Okriftel Ger.Okriftel 4 0 + Video Zum Abschluss des Samstags empfing der FV Biebrich den FC Germania Okriftel. Mit einem souveränen 4:0-Sieg sammelte Biebrich wichtige Punkte im Titelrennen und bleibt oben dran.

Am Sonntag nimmt das Titelrennen wieder Fahrt auf: Spitzenreiter SV Zeilsheim empfängt den FC Waldbrunn und will mit einem Heimsieg seine Tabellenführung behaupten. Verfolger TuBa Pohlheim steht unter Zugzwang und tritt bei SF/BG Marburg an – keine einfache Aufgabe, wenn man im Rennen um den Aufstieg bleiben will.

Auch Aufstiegskandidat Rot-Weiß Hadamar ist gefordert: Das Team bekommt es mit dem abstiegsbedrohten FC Cleeberg zu tun – ein Spiel, in dem es für beide Teams um viel geht: Hadamar will den Anschluss an die Spitze wahren, Cleeberg hingegen greift nach dem letzten Strohhalm im Abstiegskampf.