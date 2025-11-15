VL Mitte LIVE: Biebrich siegt deutlich gegen Juno Burg

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Eine deutliche Angelegenheit gab in Biebrich, denn die 02er konnten gegen Juno Burg mit 5:1 gewinnen. Aiman Tahiri erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer und nur eine Minute später konnte Maurice Pinger auf 2:0 erhöhen. Die Gastgeber kamen immer besser in Fahrt und Tim Emmel erzielte in der 19. Minute das 3:0. Nach einer knappen halben Stunde erzielte Emmel den Doppelpack (32.). Nur drei Minuten dauerte es im zweiten Abschnitt bis Biebrich erneut zuschlagen konnte. Niko Puchella erhöhte auf 5:1 (48.). Die Gäste kamen durch einen Doppelpack von Sören Fink noch zu einem 2:5 (70., 90.). Am Ende steht ein klarer Sieg für die Biebricher, die vorübergehend auf Platz vier stehen.