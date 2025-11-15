VL Mitte LIVE: Biebrich macht es schon vor der Pause sehr deutlich

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Bereits zur Pause führen die 02er 4:0 gegen Juno Burg. Am Sonntag zieht dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell stehen sich der FV Breidenbach und Germania Okriftel gegenüber. Sowohl der SV Zeilsheim (in Heuchelheim) und der SV Wiesbaden (gegen Dietkirchen) kämpfen gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion um wichtige Dreier. Herbstbmeister Hornau hat im Topspiel Waldbrunn zu Gast, Rot-Weiß Hadamar empfängt zuletzt formverbesserte Marburger. Der Zweite Türkischer SV hat mit dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger II eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Außerdem empfängt Limbug den FC Ederbergland.