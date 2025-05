VL Mitte kompakt: Turabdin-Babylon zu Gast bei Waldgirmes II

Wiesbaden. In der Verbandsliga Hessen-Mitte steht der 30. Spieltag an – ein Spieltag, der im Kampf um den Klassenerhalt neue Dynamik bringen könnte, während die Topteams der Liga dieses Wochenende spielfrei bleiben. Den Auftakt macht am Samstag der FC Ederbergland, der im Heimspiel gegen den SV Wiesbaden punkten will, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten.

Am Sonntag kommt es zu mehreren richtungsweisenden Partien: Der SC Waldgirmes II empfängt den FC Turabdin-Babylon, der im engen Aufstiegsrennen weiter dranbleiben will. Der stark abstiegsgefährdete FC Burgsolms steht gegen Germania Okriftel unter Zugzwang. Parallel treffen die SF/BG Marburg und die SG Walluf aufeinander – beide Teams kämpfen um einen gesicherten Platz im Mittelfeld.

Zudem empfängt der FV Breidenbach mit Rot-Weiß Hadamar ein Spitzenteam, das zuletzt mit Toren glänzte. Das Spiel zwischen dem SV Niedernhausen und dem FC Waldbrunn rundet den Spieltag ab.

Die Begegnungen im Überblick: