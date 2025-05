VL Mitte kompakt: FV Biebrich 02 sichert sich die Aufstiegs-Relegation

Auswärts beim FC Ederbergland holt der FC Waldbrunn den vierten Sieg in Folge und bestätigt seine starke Form. Das erlösende Tor erzielte Maximilian Markus Neuhof in der 86. Spielminute. Der FC Ederbergland musste ab der 68. Minute durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl agieren.