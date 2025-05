VL Mitte kompakt: FC Turabdin-Babylon siegt, Hadamar teilt aus

Wiesbaden. In der Verbandsliga Hessen-Mitte stand der 30. Spieltag an – ein Spieltag, bei dem die Topteams der Liga spielfrei blieben. Den Auftakt machte am Samstag der FC Ederbergland, der im Heimspiel gegen den SV Wiesbaden punkten wollte, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte zu halten. Doch der SV hatte etwas dagegen, weswegen sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Endstand begnügen mussten.

Am Sonntag kam es zu mehreren richtungsweisenden Partien: Der SC Waldgirmes II empfing den FC Turabdin-Babylon und verlor 1:2. Der FC behauptet sich so vorübergehend im engen Aufstiegsrennen. Der stark abstiegsgefährdete FC Burgsolms stand gegen Germania Okriftel unter Zugzwang. Letztlich reichte es aber für keine Punkte, denn in der Nachspielzeit gelang der Germania der Siegtreffer zum 1:0-Erfolg. Parallel trafen die SF/BG Marburg und die SG Walluf aufeinander. Beide Teams kämpfen um einen gesicherten Platz im Mittelfeld, letztlich setzte sich Walluf jedoch durch und gewann auswärts mit 2:0.

Zudem empfing der FV Breidenbach mit Rot-Weiß Hadamar ein Spitzenteam, das zuletzt mit Toren glänzte. Gegen den FV überzeugte Hadamar nun erneut mit vielen Treffern und durfte einen satten 5:0-Sieg feiern.

Die Begegnungen im Überblick: