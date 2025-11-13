 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Der FV Biebrich ist bereits am Samstag gefordert - wieder in einem Heimspiel.
Der FV Biebrich ist bereits am Samstag gefordert - wieder in einem Heimspiel. – Foto: Jörg Halisch

VL Mitte: Kellerkracher in Breidenbach, Waldbrunn beim Herbstmeister

FC Waldbrunn muss zu den TuS Hornau +++ Breidenbach gegen Okriftel +++ Tabellennachbarn in Heuchelheim unter sich

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Bereits am Samstag können die 02er gegen Aufsteiger SSC Juno Burg Wiedergutmachung betreiben. Am Sonntag zieht dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell stehen sich der FV Breidenbach und Germania Okriftel gegenüber. Sowohl der SV Zeilsheim (in Heuchelheim) und der SV Wiesbaden (gegen Dietkirchen) kämpfen gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion um wichtige Dreier. Herbstbmeister Hornau hat im Topspiel Waldbrunn zu Gast, Rot-Weiß Hadamar empfängt zuletzt formverbesserte Marburger. Der Zweite Türkischer SV hat mit dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger II eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Außerdem empfängt Limbug den FC Ederbergland.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
17:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
15:00live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:30

So., 16.11.2025, 17:45 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
17:45

