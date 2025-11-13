Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FV Biebrich ist bereits am Samstag gefordert - wieder in einem Heimspiel. – Foto: Jörg Halisch
VL Mitte: Kellerkracher in Breidenbach, Waldbrunn beim Herbstmeister
FC Waldbrunn muss zu den TuS Hornau +++ Breidenbach gegen Okriftel +++ Tabellennachbarn in Heuchelheim unter sich
Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Bereits am Samstag können die 02er gegen Aufsteiger SSC Juno Burg Wiedergutmachung betreiben. Am Sonntag zieht dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell stehen sich der FV Breidenbach und Germania Okriftel gegenüber. Sowohl der SV Zeilsheim (in Heuchelheim) und der SV Wiesbaden (gegen Dietkirchen) kämpfen gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion um wichtige Dreier. Herbstbmeister Hornau hat im Topspiel Waldbrunn zu Gast, Rot-Weiß Hadamar empfängt zuletzt formverbesserte Marburger. Der Zweite Türkischer SV hat mit dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger II eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Außerdem empfängt Limbug den FC Ederbergland.