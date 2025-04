VL-Mitte: Dreikampf um die Spitze und Spannung im Abstiegskampf

​Wiesbaden. Am 29. Spieltag der Verbandsliga Hessen-Mitte am Wochenende des 26. und 27. April 2025 spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt weiter zu. An der Spitze liefern sich der FV Biebrich 02 (58 Punkte) und der SV Zeilsheim (57 Punkte) ein packendes Duell um den direkten Aufstieg in die Hessenliga. Der FC Turabdin-Babylon Pohlheim (55 Punkte) hat mit einem Spiel weniger ebenfalls noch Chancen auf den direkten Aufstieg. Im Tabellenkeller kämpfen SG Kinzenbach (24 Punkte), FC Burgsolms (22 Punkte), FC Cleeberg (21 Punkte) und SC Waldgirmes II (16 Punkte) um den Klassenerhalt.