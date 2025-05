VL Mitte aktuell: Turabdin-Babylon Pohlheim krönt sich in Breidenbach

Wiesbaden. In der Verbandsliga Mitte ist die Meisterfrage geklärt: TuBa Pohlheim sicherte sich mit einem 2:1-Sieg in Breidenbach in der Nachspielzeit vorzeitig Titel und Aufstieg. Dank drei Punkten Vorsprung und des besseren direkten Vergleichs ist Pohlheim nicht mehr einzuholen.