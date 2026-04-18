VL: Mechtersheim siegt im Top-Duell, Alemannia besiegt Bretzenheim

Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 1:0 gegen die TSG Bretzenheim. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Am Samstag kam es zum absoluten Top-Duell des Spieltags: Der Tabellenzweite TB Jahn Zeiskam traf auf den Tabellenersten TuS Mechtersheim. Im Rennen um Platz eins konnte sich Mechtersheim mit 2:1 durchsetzen. Um 14:30 Uhr traf bereits der SV Alemannia Waldalgesheim auf die TSG 1846 Bretzenheim. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnte Waldalgesheim wieder in die Spur finden und gewann mit 1:0. Außerdem setzte der formstarke SV Viktoria Herxheim seine Siegesserie fort und gewann 3:0 gegen TuS Steinbach.

Am Sonntag empfängt die SG Hüffelsheim TuS Hohenecken. Hohenecken konnte nur eins ihrer letzten fünf Spiele gewinnen und muss noch einige Punkte sammeln, um ihren zehnten Tabellenplatz zu verteidigen. Der SV Morlautern bekommt es mit der SG Eintracht Bad Kreuznach zu tun. Bad Kreuznach hat aus den vergangenen drei Spielen seit dem Trainerwechsel sechs Punkte eingefahren, so auch am vergangenen Spieltag beim 6:1 gegen den SV Steinwenden. Dieser trifft auf Kellerkind VfB Bodenheim. Beide Mannschaften befinden sich derzeit in keiner guten Verfassung: Bodenheim konnte zuletzt vor fünf Spielen einen Sieg einfahren, Steinwenden wartet bereits seit acht Liga-Spieltagen auf einen Erfolg. Der Drittplatzierte FC Basara Mainz reist zum FC Bienwald Kandel. Basara kann, bei einer Niederlage von Jahn Zeiskam, bis auf einen Punkt an die Zeiskamer heranrücken und das Verfolger-Duell noch einmal mehr entzünden. Die TuS Marienborn trifft auf den FK Pirmasens II. Marienborn spielt bisher eine gute Rückrunde, mit fünf Siegen und erst einer Niederlage aus neun Spielen, und hofft, den Trend gegen Pirmasens weiter fortführen zu können.