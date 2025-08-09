VL: Max Heckhoff im Pech: Nasenbein kaputt

Unter-Flockenbach (jz). Die Fußballer des SV Unter-Flockenbach starteten mit einem 1:1 gegen Kickers Offenbach in die Verbandsliga-Saison, und rückblickend ist der Punkt im Heimspiel zu wenig für die ambitionierte Elf um SVU-Coach Dalio Memic und Co-Trainer Philipp Müller. „Offenbach hat uns in der ersten Halbzeit nicht viel abverlangt, und wir hätten unsere Chancen da nutzen müssen“, sagt Müller. Doch im letzten Drittel der Partie kam vom SVU dann auch zu wenig.

Positiv aus Sicht des Absteigers: Die Abwehr um die Neuzugänge Simon Florian Katich und Matthias Kuhn war stabil. Nicht ganz so gut: Max Heckhoff brach sich nach einem Ellenbogencheck das Nasenbein und wird die Abwehrkette im anstehenden Spiel bei der DJK Bad Homburg (Sonntag, 15.30 Uhr) nicht komplettieren können. Jan Mayer oder Simon Elias Aniol werden wohl einspringen müssen. Und auch die SVU-Offensive hat noch Luft nach oben. Knipser Linus Hebling fällt weiter aus, Leon Gelzenlichter und Marius Kamuff sind indes wieder im Training, werden am Sonntag aber noch nicht auflaufen können. Und Torwart Marcel Petrinec verletzte sich Montag im Training, bekam einen Ball auf den Finger: „Es ist wohl die Kapsel“, sagt Müller.

Die Flockenbacher peilen dennoch drei Punkte an, wenngleich der Co-Trainer die Gastgeber stärker einschätzt als Offenbach: „Bad Homburg hat sich verstärkt – aber wir wollen den Anschluss ans obere Drittel nicht gleich zu Beginn der Saison zu verlieren.“